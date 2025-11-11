La Juventus è molto attiva sul fronte mercato. La società bianconera vuole rinforzare l'organico così da permettere a Luciano Spalletti di poter esprimere il calcio a lui congeniale. Il tecnico di Certaldo avrebbe espresso la volontà di acquistare un forte centrocampista che possa dare qualità e qualità alla mediana. Sono diversi i nomi sul taccuino della dirigenza e tra questi rispunta quello di Pierre-Emile Hojbjerg, capitano e faro del Marsiglia.

Pressing per Hojbjerg, possibile scambio con Locatelli

Già la scorsa estate, il centrocampista danese era stato nei radar della Vecchia Signora che ha poi deciso di non affondare il colpo e di virare su altri obiettivi.

A gennaio la situazione potrebbe cambiare vista la volontà di Spalletti di acquistare un uomo di grande qualità e personalità in mezzo al campo. Hojbjer resta quindi nel mirino della Juventus che potrebbe provare a capire i margini per aprire una trattativa reale con il Marsiglia. L'OM non fa sconti sul cartellino del classe 95 che si aggira attorno ai 25-28 milioni di euro, una cifra che al momento la Juventus non ha intenzione di spendere. Per questo stando ad alcuni rumors, si starebbe facendo largo l'ipotesi di uno scambio alla pari con Manuel Locatelli. Il capitano bianconero, molto apprezzato da De Zerbi, potrebbe essere la pedina fondamentale per arrivare al danese. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta tra i due club ma di un'idea da parte della società juventina che potrebbe prendere corpo nei prossimi mesi.

Qualità, quantità, duttilità e soprattutto leadership. Hojbjerg risulterebbe un grande colpo per la Juventus e darebbe a Spalletti la possibilità di utilizzare diversi sistemi di gioco. Il danese può svolgere sia il ruolo di organizzatore di gioco, di mezz'ala ma anche di centrale d'impostazione.

Milan e Chelsea monitorano David

Jonathan David potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio. Arrivato con grandi aspettative, il canadese non è riuscito ad imporsi complice la conferma di Vlahovic che ha offerto prestazioni convincenti rispetto all'ex Lille. Il futuro del classe 2000 è in bilico ed il club bianconero potrebbe valutare delle offerte già per la finestra invernale di mercato.

Oltre al Tottenham, anche il Chelsea sarebbe interessato al 25enne canadese; i Blues vorrebbero rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Maresca così da risalire la classifica in Premier e giocarsi le proprie chance in Champions League.

I club inglesi non sono però gli unici interessati all'attaccante bianconero. Stando ad alcuni rumors, anche il Milan starebbe sondando il terreno. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante e l'eventuale cessione di Gimenez potrebbe aprire nuovi scenari. La Juventus prenderà in considerazione solo offerte importanti per cedere David che nei prossimi mesi si gioca la sua permenenza in bianconero.