Cercasi centrocampista in casa Juventus. La società bianconera è al lavoro sul fronte calciomercato per migliorare la rosa ed accontentare il neo tecnico Luciano Spalletti. Una delle richieste dell'allenatore di Certaldo sarebbe l'acquisto di un centrocampista di grande spessore tecnico. Sono diversi i profili monitorati dalla dirigenza e tra questi ci sarebbe anche quello di Adrian Bernabè del Parma.

Si monitora Bernabè per il centrocampo

Lo spagnolo classe 2001 è il perno del gioco di Cuesta e in questa stagione sta dimostrando anche le sue doti realizzative con due reti ed un assist in campionato.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate e stando ad alcuni rumors, la Juventus lo sta monitorando per gennaio. I bianconeri vorrebbero capire i margini di manovra per intavolare una vera e propria trattativa con il Parma che prenderebbe in considerazione solo offerte fuori mercato attorno ai 25-30 milioni di euro; una cifra che al momento la Vecchia Signora potrebbe spendere solo attraverso qualche cessione. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta, ma di un'idea da parte del club bianconero.

Bernabè rappresenterebbe un bel colpo per la mediana a disposizione di Luciano Spalletti. Tecnica, visione di gioco, personalità e grande duttilità tattica. Infatti, il 24enne spagnolo può occupare tutti i ruoli del centrocampo e svolgere sia il ruolo di play davanti alla difesa diventando un antagonista importante per capitan Locatelli ma anche il ruolo di mezz'ala andando così a completare la mediana del 4-3-3 di Spalletti.

Oltre al numero 10 del Parma, i bianconeri monitora anche Andrey Santos che potrebbe rientrare in uno scambio con Locatelli visto l'interesse del Chelsea per il capitano juventino.

La Lazio monitora Kostic per giugno

Non solo acquisti. La Juventus deve far fronte anche alle questioni rinnovi, visto che diversi calciatori sono in scadenza di contratto. Oltre al futuro di Dusan Vlahovic, il club bianconero deve valutare le situazioni di Weston McKennie e Filip Kostic molto apprezzati sul mercato.

In particolare l'esterno serbo ha tanti estimatori in Europa ma anche in Italia; dopo l'interesse di Roma e Atalanta in estate, ora ci sarebbe il sondaggio da parte della Lazio di Maurizio Sarri che lo avrebbe opzionato per il prossimo giugno.

I biancocelesti vorrebbero approfittare della situazione contrattuale dell'ex Eintracht vista la scadenza nel giugno 2026 e accaparrarsene le prestazioni a parametro zero. Kostic risulterebbe un colpo d'esperienza per Sarri che potrebbe utilizzarlo sia come esterno basso sia come jolly offensivo nel suo 4-3-3.