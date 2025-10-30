In attesa dell'ufficialità di Luciano Spalletti, la Juventus deve far fronte alle possibili offerte che potrebbero arrivare per alcuni suoi calciatori. Oltre a Thuram e a Yildiz che sono i pezzi pregiati dell'organico bianconero, anche Jonathan David ha tanti estimatori in Europa. Tra le squadre interessate all'attaccante canadese ci sarebbe anche il Tottenham che sarebbe pronto ad un'offerta già nel mercato di gennaio.

Juve, il Tottenham monitora Jonathan David

Il classe 2000 non è riuscito fino a questo momento a ritagliarsi un ruolo importante e l'alternanza con Vlahovic ha contribuito a prestazioni decisamente non all'altezza della sua fama.

Nonostante ciò, diverse squadre europee lo starebbero monitorando per la finestra invernale di mercato. Oltre al Marsiglia di De Zerbi, ci sarebbe un interesse da parte del Tottenham, a caccia di un attaccante di spessore per puntare alle posizioni di vertice della Premier Leaugue e a confermarsi in Champions League. Gli Spurs starebbero sondando il terreno e pronti ad un'offerta attorno ai 30-35 milioni per convincere la Juventus. Al momento, non si può parlare di una trattativa concreta, ma solamente di un'idea da parte del club di Londra che potrebbe decidere di affondare il colpo nei prossimi mesi.

Molto dipenderà dalla volontà della Juventus di cedere eventualmente David ma soprattutto da quella del nuovo allenatore che dovrà decidere se puntare o meno sul 25enne.

A questo aspetto, si aggiunge anche la vicenda Vlahovic, con il club bianconero che non potrà permettersi di cedere due attaccanti nella stessa finestra di calciomercato.

Idea Pubill per la fascia

La Juventus è alla ricerca di un esterno per la finestra invernale di calciomercato. L'obiettivo della società bianconera è quello di rinforzare le corsie laterali che in questo inizio di stagione sono stato il tallone d'Achille dei diversi sistemi di gioco utlizzati. Sono diversi i profili monitorati dalla Vecchia Signora e, tra questi, spunta anche quello di Marc Pubill, talentuoso terzino spagnolo in forza all'Atletico Madrid.

Buona spinta in fase offensiva, dribbling e capacità di assist; nonostante tutte queste caratteristiche, il classe 2003 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni del Cholo e potrebbe lasciare l'Atletico per giocare con maggiore continuità.

La Juve è alla finestra e potrebbe sfruttare la volontà del 22enne spagnolo per imbastire la trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto fissato attorno ai 15 milioni. Gli ottimi rapporti tra le due società, come testimonia l'affare Nico Gonzalez, potrebbe favorire questa trattativa che al momento è ancora in fase embroniale.