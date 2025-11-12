Negli scorsi giorni la clamorosa notizia di mercato che avrebbe voluto il Milan sulle tracce di Jonathan David, attaccante della Juventus diventato la riserva di Vlahovic con l'arrivo di Spalletti, aveva generato un forte hype in entrambe le tifoserie. Nella giornata di oggi il giornalista Fabrizio Romano su Youtube ha voluto fare chiarezza sulla vicenda, respingendo con forza le indiscrezioni di una trattativa fra i due club.

Fabrizio Romano: 'Non mi risulta ci sia una trattativa in piedi fra il Milan e David'

Romano parlando dell'eventuale interessamento del Milan per Jonathan David ha quindi detto: "Ovviamente rispetto le fonti di tutti e non voglio metterle in discussione.

Tuttavia, devo dire quello che per quanto mi riguarda, non mi risulta ci sia una trattativa in piedi fra il Milan e il canadese. Anche chi è vicino al calciatore smentisce la possibilità che possa andare via a gennaio, perché il centravanti ex Lille punta a restare alla Continassa per giocarsi le sue carte in bianconero e trovare anche una stabilità con il nuovo allenatore, visto il recente cambio con Spalletti. Quindi il calciatore punta a restare alla Juventus e soprattutto non c'è niente di concreto con i rossoneri. Poi ovviamente il mercato cambia ogni giorno e se ci dovessero essere novità le diremo, ma il Milan non è interessato al calciatore in questione. Anche perché quando David era libero la scorsa estate, Tare non è mai andato dietro al giocatore, perché non convinto del suo valore".

Romano, restando in tema mercato ma spostandosi sul Napoli ha poi aggiunto: "La società partenopea è stata protagonista, suo malgrado, negli ultimi giorni e attorno alla squadra di Conte sono aleggiate tante polemiche. A tutto questo si è aggiunto il recente infortunio di Zambo Anguissa, che porterà in maniera decisa la società campana a intervenire sul mercato per prendere un centrocampista. Manna sta lavorando forte e uno dei nomi attenzionati è quello di Mainoo del Manchester United".

Infine Romano ha aggiunto: "Ci sono novità su Sancho, il laterale inglese che l'anno scorso molti avvicinavano a Juve e Roma non sta vivendo un'annata positiva in prestito all'Aston Villa. Lo United non sta pensando di riaccoglierlo a fine stagione quindi è sempre più possibile che la società britannica lo lasci andare a parametro zero.

Se dovesse davvero succedere questo, il nome di Sancho potrebbe nuovamente tornare in auge in Italia".

Sancho, un talento in declino 'scaricato';dallo United

Proprio le parole di Romano su Jadon Sancho testimoniano come lo United abbia lentamente scaricato un calciatore che sembrava essere uno dei talenti più brillanti del calcio inglese. La cosa però non dovrebbe sorprendere più di tanto, soprattutto se si vede lo storico del giocatore con i Red Devils: l'ultima stagione vissuta insieme fra le parti risale a quella del 2023/24, poi ci sono stati solo prestiti a Dortmund, Chelsea e Aston Villa.