Negli ultimi mesi sembrava che il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus fosse soltanto una questione di tempo. Il talento turco, classe 2005, è ormai considerato uno dei punti fermi del futuro bianconero, ma le ultime indiscrezioni raccontano di una trattativa tutt’altro che in discesa.

Juventus, la differenza tra offerta e richiesta avrebbe messo in stallo il rinnovo con Yildiz

Secondo quanto filtra dall’ambiente vicino alla Continassa, l’entourage di Yildiz avrebbe avanzato una richiesta economica decisamente più alta rispetto all’attuale ingaggio da circa 1,7 milioni di euro a stagione.

La proposta del suo entourage punterebbe infatti a un nuovo contratto da 5 milioni di euro più bonus, cifra che rappresenterebbe un salto importante per un giocatore ancora all’inizio della propria carriera ma già nel mirino delle big europee.

Dall’altra parte, la Juventus non chiuderebbe la porta a un adeguamento sostanzioso, ma le intenzioni della dirigenza torinese resterebbero più prudenti: la società sarebbe disposta a salire fino a circa 4 milioni di euro annui, bonus inclusi. Tra domanda e offerta, dunque, "ballerebbe" un milione di euro annuo di differenza, un margine che potrebbe sembrare ridotto, ma che per le casse bianconere rappresenta un impegno considerevole nel lungo periodo.

In questo scenario, non è da escludere quindi un intervento diretto di John Elkann, amministratore delegato di Exor e grande estimatore del giovane turco. Elkann avrebbe sempre seguito con particolare interesse la crescita di Yildiz e potrebbe essere lui a dare la spinta decisiva per sbloccare la situazione, permettendo alla Juventus di blindare uno dei suoi gioielli più promettenti.

Con l’attenzione di diversi club stranieri il tempo comincia a diventare un fattore chiave. Il rischio, per la Juventus, è quello di vedere complicarsi ulteriormente una trattativa che fino a poche settimane fa sembrava una formalità. Oggi, invece, la distanza resta. E per trattenere Yildiz a Torino servirà più di un semplice rilancio: servirà un segnale forte, magari proprio dall’alto.

Juventus, chi potrebbe inserirsi nella trattativa per Yildiz

Il talento cristallino di Yildiz, come già accennato, avrebbe catturato l'attenzione di diversi top club. In cima alla lista delle società che seguirebbero il turco ci sarebbero dunque Arsenal e Chelsea, due formazioni provenienti dalla Premier League ricche e sempre attente ai giovani emergenti.

Oltre alle inglesi, anche il Bayern Monaco comparirebbe fra le pretendenti al classe 2005, che va ricordato, mosse i primi passi nel calcio professionistico che conta, proprio nella società bavarese.