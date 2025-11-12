Secondo quanto riferito dal giornalista Riccardo Trevisani ai microfoni della trasmissione Juventibus, i tifosi bianconeri potranno stare tranquilli sotto la guida di Luciano Spalletti, in quanto il tecnico da Certaldo nelle sue avventure con i club, non ha mai mancato il bersaglio.

Juventus, Trevisani: 'Spalletti come allenatore di club non sa fallire, ha sbagliato solo con la nazionale'

Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a Juventibus e riferendosi al club bianconero ha detto: "Gli allenatori fanno la differenza e lo si capisce dalla classifica del campionato attuale: Spalletti dispone di un attacco molto più attrezzato di quello della Roma, che ha Pellegrini, Soulé e quello che rimane di Dybala, Dovbyk e Bailey.

Eppure la classifica dice altro. Quindi la Juventus ce l'ha un valore e io penso che sia quello di una squadra di seconda fascia. Nella prima ci metto 3 squadre, Milan, Inter e Napoli, in un'ordine che non voglio dire precisamente. Poi ci sono appunto i bianconeri, con la Roma e l'Atalanta e in terza fascia ci metto Como, Bologna e Lazio. A questa graduatoria, si deve aggiungere il valore dell'allenatore di turno: ad esempio Juric ha mandato la Dea vicino alla zona retrocessione e se devo pensare alla Juve o alla Roma, mi viene da dire che Spalletti come Gasperini, grazie al loro valore, magari ti fanno la sorpresa e ti portano queste squadre in alto".

Trevisani ha proseguito: "Queste però sono cose che non possiamo sapere oggi e per quanto riguarda soprattutto la Juventus, dobbiamo dare tempo a Luciano Spalletti di lavorare.

Anzi dirò di più, il derby di Torino è stato meno brutto di quello che pensavo sarebbe potuto essere. Ricordo a tutti inoltre, che il toscano ha portato l'Udinese in Champions League come l'Inter, dopo 10 di buio, ha regalato gli ultimi trofei alla Roma prima della Conference e trionfato con il Napoli in campionato dopo 30 anni. Spalletti da allenatore di club non sa fallire e l'unica volta che non è andato bene è stato con la nazionale, dove ha dovuto svolgere un lavoro completamente diverso. Quindi non credo che alla Juventus potrà commettere errori, magari non dovrà cadere in tentazione di ascoltare quelle critiche che gli arriveranno. Qualche suo collega illustre lo sta facendo e abbiamo visto che sta succedendo".

Juve, i tifosi rispondono a Trevisani: 'Speriamo che Spalletti venga lasciato lavorare'

Le parole di Trevisani hanno trovato il consenso di molti tifosi sul web: "Speriamo che Spalletti venga lasciato a lavorare in pace, che i tifosi ignoranti non lo insultino senza motivo come fatto con Motta" scrive un utente su Youtube.

Un altro, decisamente ottimista, scrive: "Spalletti e i giocatori che già abbiamo faranno molto bene; dal rientro vedremo risultati diversi, e da gennaio una Juve vincente; in CL arriviamo in semifinale sicuro".