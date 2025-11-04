All'Allianz Stadium di Torino, martedì 4 novembre alle 21:00, va in scena uno dei confronti più attesi della quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26.

Le probabili formazioni di Juventus - Sporting Lisbona

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Francisco Conceição, Kenan Yıldız, McKennie; Vlahović

Indisponibili: Bremer, Cabal, Pinsoglio

In dubbio: Kelly, Kenan Yıldız

Diffidati: nessuno

Sporting Lisbona (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Gonçalo Inácio, Debast, Araújo; Hjulmand, Morita; Geovany Quenda, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez

Indisponibili: Nuno Santos, Daniel Bragança, Fresneda

In dubbio: nessuno

Diffidati: nessuno

Quote di Juventus-Sporting Lisbona: Vecchia Signora in vantaggio

Secondo i bookmaker, la Juventus parte favorita nella sfida contro lo Sporting Lisbona.

William Hill quota la vittoria dei bianconeri a 1.91, il pareggio a 3.50 e il successo ospite a 3.80. Quote simili anche da Bet365, che offre la stessa quota per la vittoria della Juventus e il segno X, ma alza la quota del successo dello Sporting a 4.00.

Le statistiche dei protagonisti attesi

Weston McKennie si presenta con tre presenze in Champions League, giocando un totale di 239 minuti con una media valutativa di 6.93.

Sebbene non abbia segnato né fornito assist, è stato costante nel recuperare palloni e contribuire alla fase difensiva con 8 tackle e 3 intercetti nelle partite disputate. Una presenza fondamentale per dare equilibrio ai bianconeri.

Dušan Vlahović, stella dell'attacco juventino, ha mostrato la sua importanza anche nelle sole 115 minuti giocati in Champions: ha segnato due gol con tutti i suoi tre tiri andati nello specchio. Con una valutazione impressionante di 7.53, il centravanti serbo si conferma un'arma letale che Luciano Spalletti può impiegare contro lo Sporting Lisbona.

Per lo Sporting, il giovane talento Geovany Tcherno Quenda si distingue nel centrocampo dei portoghesi. Con una valutazione di 7.6 nelle precedenti apparizioni, ha contribuito non solo alla fase difensiva, ma anche avanti, con un gol e un assist.

Con 92 passaggi completati e una solidità nei duelli fisici, sarà una risorsa chiave per gli ospiti.

Infine, Trincão ha dimostrato di essere un elemento fondamentale nella manovra offensiva dello Sporting. Con due reti già segnalate nella fase a gironi e una performance complessiva culminante in una valutazione di 7.53, l'ex prodigio del Barcellona porterà sicuramente fantasia e pericolosità nella metà campo juventina grazie alla sua abilità nei dribbling (11 successi su 17 tentativi).