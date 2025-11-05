La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato. L'obiettivo in vista della prossima estate sarebbe quello di aggiungere qualità al reparto avanzato. Vista la probabile partenza di Vlahovic, che in caso di mancato rinnovo lascerà Torino a parametro zero il prossimo giugno, la società bianconera avrebbe iniziato a monitorare Giovane, talento brasiliano in forza al Verona.

Juve-Inter, possibile sfida per Giovane

Le prestazioni di Giovane con il Verona, in questo avvio di campionato, avrebbero attirato l'attenzione di diversi club. Sul talento classe 2003 avrebbe messo gli occhi anche la Juventus.

L'Hellas per il proprio jolly offensivo non intende fare sconti e prenderà in considerazione soltanto offerte che si aggirano attorno ai 18-20 milioni di euro. La Vecchia Signora non è la sola squadra interessate a Giovane. Anche l'Inter avrebbe iniziato ad osservare l'attaccante brasiliano, che vista la giovane età potrebbe essere un buon investimento anche in ottica futuro.

Giovane rappresenterebbe un colpo di prospettiva per la Juventus. Qualora Spalletti dovesse restare anche la prossima stagione potrebbe ritagliargli un ruolo importante nel suo tradizionale 4-3-3. Giovane può essere schierato sia come prima punta che come esterno.

Il Napoli monitora Miretti per gennaio

La Juventus nel frattempo lavora anche sul fronte cessioni.

Fabio Miretti può lasciare la Juventus già a gennaio. Complice un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per diversi mesi, il classe 2003 in questo avvio di stagione sta facendo fatica a raccogliere minutaggio. La Vecchia Signora durante la sessione invernale di calciomercato potrebbe cederlo per monetizzarne il cartellino. Stando ad alcuni rumor, il Napoli starebbe osservando la situazione. Il club partenopeo, visto il recente infortunio di De Bruyne, durante il mercato di riparazione potrebbe fare un'offerta al club bianconero per provare ad accaparrarsi le prestazioni sportive del giovane centrocampista italiano. La Juventus cederebbe Miretti soltanto a titolo definitivo, qualora il club campano dovesse mettere sul piatto una cifra attorno ai 15 milioni di euro.

Al momento non si può parlare di una trattativa concreta tra le parti, ma il Napoli resta vigile, pronto ad uno sforzo economico già a gennaio. Con l'eventuale cessione di Miretti, il club bianconero potrebbe tornare sul mercato per reinvestire il denaro e completare la mediana.