Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato l'1-1 tra Juventus e Sporting Lisbona in Champions League, sottolineando come i bianconeri escano male dal risultato ottenuto contro i portoghesi. Questo per una classifica che vede la Vecchia Signora ad appena tre punti dopo quattro match disputati.

Juventus, Sabatini: 'Il risultato con lo Sporting in Champions non va bene, è inutile negare l'evidenza'

"Il risultato della Juventus con lo Sporting Lisbona nella gara di Champions League non va bene, è inutile negare l'evidenza", ha detto Sandro Sabatini su YouTube commentando l'1-1 dei bianconeri ottenuto nella serata di ieri allo Stadium.

Il giornalista ha poi proseguito: "Perché il club bianconero ha accumulato tre punti in quattro gare della massima competizione europea, quindi il percorso è diventato assolutamente complicato, quanto meno per la conquista di uno dei primi 8 posti che varrebbero la qualificazione diretta al turno successivo. Ovviamente, se dovesse vincere le prossime 4 partite, la squadra di Spalletti si ritroverebbe quasi certamente a disputare i playoff, una cosa che non deve abbassare le ambizioni dei bianconeri, visto che l'anno scorso il PSG li fece e poi vinse la competizione".

Sabatini ha proseguito: "Parlando di quello che si è visto sul campo con lo Sporting, va detto che l'impressione resta molto positiva.

È chiaro che i tifosi si aspettavano la vittoria ma è altrettanto chiaro che si sono viste azioni importanti e corali e soprattutto un Dusan Vlahovic ritrovato. Anche Giorgio Chiellini, dirigente bianconero, ha aperto al rinnovo di contratto con il centravanti serbo, chiaramente a cifre inferiori rispetto a quelle che percepisce ora il classe 2000, per costruire un progetto insieme a Spalletti. Certo è che descrivere la situazione della Vecchia Signora ora appare piuttosto complesso, visto che sia il calciatore più forte che hanno in rosa sia il loro tecnico sono a tutti gli effetti in scadenza di contratto nel giugno 2026".

Sabatini ha concluso: "Una cosa paradossale, perché mentre Spalletti e Vlahovic sono a tutti gli effetti degli "stagisti" a tempo determinato nella Juve, vengono indicati da Chiellini come due elementi portanti per la società bianconera.

Una contraddizione in termini che va evidenziata, come va evidenziato che la squadra bianconera ha giocato una bella gara con lo Sporting Lisbona. Avrebbe meritato di vincere? Non lo so, perché gli avversari il gol lo hanno fatto e quindi il risultato del campo parla chiaro".

Juve, i tifosi rispondono a Sabatini: 'Basta fare 6 punti nelle prossime 3'

Le parole di Sabatini hanno acceso la discussione sul web: "Ci basta fare 6 punti nelle prossime 3 partite. Per come siamo messi, preferisco intanto costruire un gruppo e degli automatismi che è quello che ci manca da almeno un paio d'anni", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Spalletti porta aria nuova e spirito nuovo: risolleverà un po’ la Juve, ma poi saremo di nuovo punto e a capo tra qualche mese".