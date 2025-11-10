Attimi di paura e silenzio assoluto hanno avvolto lo stadio Arechi nei primi minuti di Salernitana–Crotone, gara di Serie C poi terminata 0-0. Era appena il terzo minuto di gioco quando Luca Villa, calciatore granata, è rimasto a terra dopo un duro contrasto con un avversario. La scena è apparsa subito seria: Villa non si rialzava e quindi i compagni, visibilmente spaventati, hanno immediatamente richiamato i sanitari in campo, chiedendo l’intervento del defibrillatore. Lo stadio, gremito e rumoroso con tanti spettatori, è piombato in un silenzio irreale.

I tifosi hanno vissuto minuti di tensione, sperando che non si trattasse di nulla di grave.

Villa immobilizzato, Liguori in lacrime

Il giocatore è stato immobilizzato e portato via in barella, tra gli applausi commossi del pubblico, poi trasferito in ambulanza all’ospedale per accertamenti. Secondo le prime informazioni, Villa è cosciente, una notizia che ha riportato un primo sospiro di sollievo non solo tra i compagni, ma anche tra i tifosi granata che hanno seguito ogni istante con il fiato sospeso.

Particolarmente colpito Liguori, in lacrime al momento del trasporto del compagno fuori dal campo. L’allenatore ha inserito Coppolaro al suo posto, mentre la gara è ripresa dopo una lunga sospensione, ma è stato chiaro sin da subito che l’atmosfera era cambiata.

L’episodio ha lasciato il segno su tutti, e il ritmo della partita si è inevitabilmente abbassato.

Pareggio e vetta persa

Passando al calcio, sul piano sportivo, il match si è chiuso con uno 0-0 che pesa per la Salernitana, incapace di trovare la via del gol nonostante alcune occasioni nel finale. Il pareggio contro il Crotone costa caro: i granata scivolano al secondo posto in classifica con 27 punti, superati dal Catania, ora primo a 28 dopo la vittoria dell’ultima giornata. Terzo il Benevento con 26 punti, mentre il Crotone, autore di una prova coraggiosa, sale a quota 18, in settima posizione.

Ma il risultato, questa volta, passa in secondo piano. Tutto l’ambiente granata, dalla società ai tifosi, resta in apprensione per Luca Villa, sperando che gli esami confermino soltanto un grande spavento.

Quando lo sport si ferma di fronte alla fragilità umana, il calcio mostra il suo volto più vero: quello dell’emozione, della paura e della solidarietà.

La classifica del girone C di Serie C

Si fa intanto sempre più interessante la sfida per il primo posto nel girone C.