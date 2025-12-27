Alla Continassa l’aria di mercato si respira già, anche se difficilmente la Juventus affonderà colpi sensazionali nel breve periodo. La dirigenza bianconera osserva con attenzione il panorama, pronta a muoversi se dovessero presentarsi occasioni interessanti, in particolare sulle corsie laterali e in mezzo al campo. Parallelamente, però, il tema delle uscite resta centrale e merita un’analisi approfondita. Oltre alla situazione di Mattia Perin, apparentemente molto vicino al ritorno nel Genoa, sono diversi i giocatori della rosa juventina che attirano attenzioni.

Tra questi spicca Vasilije Adzic, uno dei profili più chiacchierati in vista della sessione invernale. Il giovane trequartista montenegrino, classe 2006, è finito sul taccuino di almeno cinque club di Serie A dopo una prima parte di stagione fatta di luci e ombre. Il gol segnato all’Inter aveva acceso aspettative importanti, ma la forte concorrenza nel reparto offensivo ne ha progressivamente limitato l’impiego.

Adzic, poco spazio nella Juventus e tanta voglia di giocare: le piccole lo osservano per gennaio

Con il passare delle settimane e i cambiamenti in panchina, lo spazio a disposizione di Adzic si è ridotto. Non sono mancate occasioni per mettersi in mostra, alcune delle quali non sfruttate appieno, come nella trasferta di Bodo.

Un percorso che, dopo un avvio promettente, ha rallentato bruscamente, facendo emergere la necessità di maggiore continuità.

Proprio per questo prende corpo l’ipotesi di un trasferimento temporaneo. Secondo quanto filtra, Genoa, Pisa, Cagliari, Cremonese e Parma stanno monitorando con attenzione la sua situazione, pronte a offrirgli minuti e responsabilità. La Juventus riflette sulla soluzione migliore, consapevole che un prestito potrebbe favorire la crescita del ragazzo senza intaccarne il futuro in bianconero.

Tecnici e addetti ai lavori che lo hanno avuto a disposizione hanno riconosciuto il talento cristallino del montenegrino, sottolineando però l’esigenza di vederlo più spesso in campo.

Una necessità che però non si è incastrata con i bisogni della Juventus, che in campionato come in Champions League, è stata costretta a rincorrere una classifica deficitaria che tutt'ora vede i bianconeri indietro.

Juventus, la possibilità di cedere Adzic è concreta ma solo a titolo temporaneo

Ora, seppur con qualche mese di ritardo, anche Adzic sembra orientato verso questa scelta. La Juventus ha aperto alla formula del prestito, mentre l’idea di una cessione definitiva resta lontana: il club continua a credere che, con il giusto percorso, il giovane possa diventare parte integrante del progetto futuro.