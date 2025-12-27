Mattia Perin potrebbe lasciare la Juventus già nel mercato di gennaio. Il portiere di Latina, da tempo considerato un elemento affidabile all’interno dello spogliatoio bianconero, è tornato al centro delle voci di mercato e il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino. A fare il punto sulla situazione è stato Matteo Moretto, che ha svelato come il Genoa abbia già mosso passi concreti per riportare Perin in Liguria, club nel quale l’estremo difensore ha già giocato in passato.

Secondo quanto rivelato dal giornalista, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, tra il Genoa e il calciatore esisterebbe già un’intesa di massima, mentre resterebbe ancora da definire l’accordo tra le due società: “La novità è che ad oggi esiste un accordo tra il Genoa e Mattia Perin.

Manca l’accordo tra club, manca l’accordo tra Juventus e Genoa per Perin. Non sarà un accordo facilmente raggiungibile”. Parole che chiariscono come la trattativa non sia semplice e come la Juventus non abbia alcuna intenzione di privarsi a cuor leggero del proprio secondo portiere.

Le parole di moretto

La posizione della società bianconera è infatti piuttosto chiara. Perin è ritenuto un elemento importante per l’equilibrio del gruppo, oltre a rappresentare una garanzia quando chiamato in causa. In caso di cessione, la Juventus dovrebbe necessariamente intervenire sul mercato per trovare un sostituto all’altezza, motivo per cui i dirigenti chiedono un conguaglio economico considerato adeguato al valore del giocatore e alla difficoltà di rimpiazzarlo a stagione in corso.

Nonostante ciò, il Genoa non sembra intenzionato a fare passi indietro. Moretto ha infatti sottolineato come il club rossoblù continuerà a insistere per cercare di riportare Perin a casa: “Sicuramente il Genoa farà un tentativo importante con la Juventus per capire se riuscirà ad arrivare a Perin, che ha già detto sì al Genoa”. Un segnale forte, che conferma la volontà del portiere di valutare seriamente questa opportunità, pur nel rispetto del suo attuale club.

Perin ha poco spazio

Nel frattempo, Perin continua a pensare esclusivamente al campo. Il secondo portiere della Juventus è concentrato sulle vicende bianconere e sul lavoro quotidiano alla Continassa. Luciano Spalletti, allenatore della Vecchia Signora, conta molto sulla sua esperienza e sulla sua leadership silenziosa, tanto da confrontarsi spesso con lui anche durante le partite, riconoscendone l’importanza all’interno del gruppo.

Dal punto di vista del rendimento, Perin ha trovato spazio in questa stagione in due occasioni da titolare, nelle sfide contro il Bodo Glimt e contro il Cagliari. Successivamente, anche a causa di qualche acciacco fisico, il numero 1 bianconero non è più sceso in campo, restando però sempre pronto a dare il proprio contributo in caso di necessità.

Ora non resta che attendere per capire quale sarà il suo futuro. Molto dipenderà dall’evoluzione dei contatti tra Juventus e Genoa e dalla volontà delle parti di trovare un’intesa. In caso di addio di Perin, la Juventus dovrà muoversi sul mercato per individuare un secondo portiere affidabile. Tra i nomi accostati alla Vecchia Signora nelle ultime settimane c’è anche quello di Mandas, profilo giovane ma interessante, che potrebbe rappresentare una possibile soluzione per il futuro.