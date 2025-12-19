Il 20 dicembre alle ore 18:00, lo Stadio Olimpico di Roma sarà il palcoscenico della sfida tra Lazio e Cremonese, valida per la sedicesima giornata della Serie A 2025/26. I biancocelesti, guidati dall'esperto Maurizio Sarri, cercheranno di riprendere il cammino verso la zona Europa affrontando una Cremonese di Davide Nicola che punta invece a strappare punti importanti per la salvezza. Entrambe le compagini scenderanno in campo consapevoli dell'importanza dei tre punti.

Le probabili formazioni di Lazio-Cremonese

Sarri sembra intenzionato a schierare la Lazio con un modulo 4-3-3, dovendo fare a meno dello squalificato Zaccagni e dell'infortunato Gigot.

In difesa, spazio a Gila che rientra dalla squalifica, mentre in attacco vedremo Castellanos affiancato da Cancellieri e Noslin, con quest'ultimo pronto a partire titolare dopo le assenze dei titolari. Ecco la probabile formazione: Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Noslin.

La Cremonese, invece, dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2. Nicola, privo dello squalificato Payero, potrebbe dare spazio a Grassi, anche se Zerbin è una possibile alternativa nel centrocampo. In avanti, conferma per la coppia d'esperienza Bonazzoli-Vardy. La probabile formazione per gli ospiti è: Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Quote di Lazio-Cremonese: biancocelesti favoriti

I bookmaker vedono chiaramente favorita la Lazio per la sfida casalinga contro la Cremonese. William Hill quota la vittoria interna a 1.62, il pareggio a 3.50 e il successo ospite a 5.00. Allineati su cifre simili anche Bet365, che propone le quote rispettivamente a 1.62, 3.75 e 6.00. La superiorità tecnica della Lazio e il fattore campo pesano nelle valutazioni degli scommettitori.

Prestazione chiave: tra statistiche e talento

Nella Lazio, Matteo Cancellieri sta vivendo una stagione di rilancio, con 8 presenze e 3 gol a suo attivo.

Con un rating medio di 7.11, si è dimostrato pericoloso con 15 tiri complessivi di cui 8 nello specchio, unendo a ciò anche il contributo in fase di recupero con 12 tackle riusciti e un'interessante capacità nei duelli, 55 vinti su 106.

Valentín Castellanos è un altro attaccante da tenere d'occhio, con 2 gol e 3 assist in 9 presenze. Nonostante un rating leggermente inferiore (6.92), il suo finisher è cruciale per l'attacco biancoceleste, con 13 tiri di cui 7 nello specchio. La sua visione di gioco è evidenziata da 7 passaggi chiave realizzati.

La Cremonese si affida invece all'esperienza di Federico Bonazzoli e Jamie Vardy. Bonazzoli, con 5 gol e un assist in 12 presenze, sta avendo un impatto importante, sostenuto da un rating medio di 7.04.

La sua efficienza sotto porta è certificata da 18 tiri totali, 10 dei quali a segno. Vardy, dal suo canto, porta esperienza con 4 reti in 11 presenze, pur con un rating di 6.78, sottolineando l’importanza della sua leadership in un attacco spesso in difficoltà disegnato da Nicola.