Il 20 dicembre alle ore 18:00, lo Stadio Olimpico di Roma sarà il palcoscenico della sfida tra Lazio e Cremonese, valida per la sedicesima giornata della Serie A 2025/26. I biancocelesti, guidati dall'esperto Maurizio Sarri, cercheranno di riprendere il cammino verso la zona Europa affrontando una Cremonese di Davide Nicola che punta invece a strappare punti importanti per la salvezza. Entrambe le compagini scenderanno in campo consapevoli dell'importanza dei tre punti.

Le probabili formazioni di Lazio-Cremonese

Sarri sembra intenzionato a schierare la Lazio con un modulo 4-3-3, dovendo fare a meno dello squalificato Zaccagni e dell'infortunato Gigot.

In difesa, spazio a Gila che rientra dalla squalifica, mentre in attacco vedremo Castellanos affiancato da Cancellieri e Noslin, con quest'ultimo pronto a partire titolare dopo le assenze dei titolari. Ecco la probabile formazione: Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Noslin.

La Cremonese, invece, dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2. Nicola, privo dello squalificato Payero, potrebbe dare spazio a Grassi, anche se Zerbin è una possibile alternativa nel centrocampo. In avanti, conferma per la coppia d'esperienza Bonazzoli-Vardy. La probabile formazione per gli ospiti è: Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Italy Flag
Serie A
Giornata 16
20/12/2025 18:00
Lazio
VS
Cremonese
20/12/2025 20:45
Juventus
VS
Roma
21/12/2025 12:30
Cagliari
VS
Pisa
21/12/2025 15:00
Sassuolo
VS
Torino
21/12/2025 18:00
Fiorentina
VS
Udinese
21/12/2025 20:45
Genoa
VS
Atalanta
14/01/2026 18:30
Napoli
VS
Parma
14/01/2026 20:45
Inter
VS
Lecce
15/01/2026 18:30
Verona
VS
Bologna
15/01/2026 20:45
Como
VS
Milan

Quote di Lazio-Cremonese: biancocelesti favoriti

I bookmaker vedono chiaramente favorita la Lazio per la sfida casalinga contro la Cremonese. William Hill quota la vittoria interna a 1.62, il pareggio a 3.50 e il successo ospite a 5.00. Allineati su cifre simili anche Bet365, che propone le quote rispettivamente a 1.62, 3.75 e 6.00. La superiorità tecnica della Lazio e il fattore campo pesano nelle valutazioni degli scommettitori.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Inter
15
11
0
4
34 / 14
20
33
W
W
W
L
W
2
Milan
15
9
5
1
24 / 13
11
32
D
W
W
W
D
3
Napoli
15
10
1
4
22 / 13
9
31
L
W
W
W
L
4
Roma
15
10
0
5
16 / 8
8
30
W
L
L
W
W
5
Juventus
15
7
5
3
19 / 14
5
26
W
L
W
D
D
6
Bologna
15
7
4
4
23 / 13
10
25
L
D
L
W
W
7
Como
15
6
6
3
19 / 12
7
24
L
L
W
W
D
8
Lazio
15
6
4
5
17 / 11
6
22
W
D
L
W
L
9
Sassuolo
15
6
3
6
21 / 19
2
21
D
W
L
D
W
10
Udinese
15
6
3
6
16 / 22
-6
21
W
L
W
L
L
11
Cremonese
15
5
5
5
18 / 18
0
20
L
W
W
L
L
12
Atalanta
15
4
7
4
19 / 18
1
19
W
L
W
L
L
13
Torino
15
4
5
6
15 / 26
-11
17
W
L
L
L
D
14
Lecce
15
4
4
7
11 / 19
-8
16
W
L
W
L
D
15
Cagliari
15
3
5
7
15 / 21
-6
14
L
W
L
D
D
16
Genoa
15
3
5
7
16 / 23
-7
14
L
W
W
D
D
17
Parma
15
3
5
7
10 / 18
-8
14
L
W
L
W
D
18
Verona
15
2
6
7
13 / 22
-9
12
W
W
L
L
D
19
Pisa
15
1
7
7
10 / 20
-10
10
L
L
L
D
W
20
Fiorentina
15
0
6
9
12 / 26
-14
6
L
L
L
D
D

Prestazione chiave: tra statistiche e talento

Nella Lazio, Matteo Cancellieri sta vivendo una stagione di rilancio, con 8 presenze e 3 gol a suo attivo.

Con un rating medio di 7.11, si è dimostrato pericoloso con 15 tiri complessivi di cui 8 nello specchio, unendo a ciò anche il contributo in fase di recupero con 12 tackle riusciti e un'interessante capacità nei duelli, 55 vinti su 106.

Valentín Castellanos è un altro attaccante da tenere d'occhio, con 2 gol e 3 assist in 9 presenze. Nonostante un rating leggermente inferiore (6.92), il suo finisher è cruciale per l'attacco biancoceleste, con 13 tiri di cui 7 nello specchio. La sua visione di gioco è evidenziata da 7 passaggi chiave realizzati.

La Cremonese si affida invece all'esperienza di Federico Bonazzoli e Jamie Vardy. Bonazzoli, con 5 gol e un assist in 12 presenze, sta avendo un impatto importante, sostenuto da un rating medio di 7.04.

La sua efficienza sotto porta è certificata da 18 tiri totali, 10 dei quali a segno. Vardy, dal suo canto, porta esperienza con 4 reti in 11 presenze, pur con un rating di 6.78, sottolineando l’importanza della sua leadership in un attacco spesso in difficoltà disegnato da Nicola.
© RIPRODUZIONE VIETATA