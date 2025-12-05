L’Inter ospiterà il Como il 6 dicembre prossimo alle ore 18:00 nella suggestiva cornice dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano. La sfida, valida per la quattordicesima giornata della Serie A 2025/26, vedrà i nerazzurri, saldamente in corsa per le posizioni di vetta, affrontare il Como in una partita che promette spettacolo. Il tecnico dei nerazzurri, Chivu, cercherà di sfruttare il fattore campo per conquistare tre punti preziosi, mentre la squadra di Fabregas tenterà di firmare un’impresa.

Le probabili formazioni di Inter-Como

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Chivu.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Moreno; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Per l’Inter, Diouf sembra aver vinto il ballottaggio con Carlos Augusto, mentre a centrocampo Zielinski dovrebbe partire dall'inizio. Sul fronte Como, Smolcic è nuovamente a disposizione dopo la squalifica e partirà titolare, così come Douvikas, rinfrancato dalla recente rete al Sassuolo.

Italy Flag
Serie A
Giornata 14
06/12/2025 15:00
Sassuolo
VS
Fiorentina
06/12/2025 18:00
Inter
VS
Como
06/12/2025 20:45
Verona
VS
Atalanta
07/12/2025 12:30
Cremonese
VS
Lecce
07/12/2025 15:00
Cagliari
VS
Roma
07/12/2025 18:00
Lazio
VS
Bologna
07/12/2025 20:45
Napoli
VS
Juventus
08/12/2025 15:00
Pisa
VS
Parma
08/12/2025 18:00
Udinese
VS
Genoa
08/12/2025 20:45
Torino
VS
Milan

Quote di Inter-Como: nerazzurri nettamente favoriti

Le previsioni dei bookmaker lasciano poco spazio ai dubbi sul favorito: William Hill quota la vittoria interna dell’Inter a 1.53, con il pareggio offerto a 4.00 e un’affermazione del Como a 5.80.

Coerenti con queste valutazioni le quote di Bet365, che vedono i nerazzurri vittoriosi a 1.53, un pareggio a 4.33 e una vittoria degli ospiti a 6.00.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Milan
13
8
4
1
19 / 9
10
28
W
W
D
W
D
2
Napoli
13
9
1
3
20 / 11
9
28
W
W
L
D
W
3
Inter
13
9
0
4
28 / 13
15
27
W
L
W
W
W
4
Roma
13
9
0
4
15 / 7
8
27
L
W
W
L
W
5
Como
13
6
6
1
19 / 7
12
24
W
W
D
D
W
6
Bologna
13
7
3
3
22 / 11
11
24
L
W
W
W
D
7
Juventus
13
6
5
2
17 / 12
5
23
W
D
D
W
W
8
Lazio
13
5
3
5
15 / 10
5
18
L
W
L
W
D
9
Udinese
13
5
3
5
14 / 20
-6
18
W
L
L
W
L
10
Sassuolo
13
5
2
6
16 / 16
0
17
L
D
W
L
W
11
Cremonese
13
4
5
4
16 / 17
-1
17
W
L
L
L
W
12
Atalanta
13
3
7
3
16 / 14
2
16
W
L
L
L
D
13
Torino
13
3
5
5
12 / 23
-11
14
L
L
D
D
D
14
Lecce
13
3
4
6
10 / 17
-7
13
W
L
D
W
L
15
Cagliari
13
2
5
6
13 / 19
-6
11
L
D
D
L
L
16
Genoa
13
2
5
6
13 / 20
-7
11
W
D
D
W
L
17
Parma
13
2
5
6
9 / 17
-8
11
L
W
D
L
L
18
Pisa
13
1
7
5
10 / 18
-8
10
L
D
W
D
D
19
Fiorentina
13
0
6
7
10 / 21
-11
6
L
D
D
L
L
20
Verona
13
0
6
7
8 / 20
-12
6
L
L
D
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave in Inter-Como

Hakan Calhanoglu rappresenta uno dei cardini del centrocampo nerazzurro, con la sua capacità di gestire il pallone e di distribuire gioco.

In questa stagione è già andato a segno 5 volte in 11 presenze, offrendo anche un assist. Con una valutazione media di 7.54, Calhanoglu è il metronomo della squadra, leader nelle statistiche per passaggi (775) e un punto di riferimento nelle situazioni di palla inattiva.

In attacco, Lautaro Martínez è il terminale offensivo prediletto dell'Inter. Ha già siglato 6 reti in 13 apparizioni, dimostrando un ottimo feeling con il gol e abilità nel dialogare con i compagni, come evidenziato dai suoi 2 assist stagionali. Con 28 tiri complessivi, di cui 11 nello specchio, il Toro si conferma una minaccia costante per le difese avversarie.

Marcus Thuram, il compagno di reparto di Lautaro, seppure con meno apparizioni, ha già segnato 3 reti e fornito 1 assist in 8 presenze.

La sua fisicità (192 cm) e tecnica nei dribbling (9 riusciti su 12 tentati) offrono ulteriori armi nell'arsenale offensivo nerazzurro.

Dal fronte Como spicca Nicolás Paz, giovane mediano dall'enorme potenziale. In 13 partite, è già stato protagonista con 5 reti e altrettanti assist, offrendo un contributo fondamentale al gioco della propria squadra con passaggi chiave e una media di rating di 7.55. Infine, Lucas da Cunha si è ritagliato uno spazio importante con 786 minuti di gioco, cercando di creare spunti dal centrocampo con una precisione nei passaggi del 43%.
