L’Inter ospiterà il Como il 6 dicembre prossimo alle ore 18:00 nella suggestiva cornice dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano. La sfida, valida per la quattordicesima giornata della Serie A 2025/26, vedrà i nerazzurri, saldamente in corsa per le posizioni di vetta, affrontare il Como in una partita che promette spettacolo. Il tecnico dei nerazzurri, Chivu, cercherà di sfruttare il fattore campo per conquistare tre punti preziosi, mentre la squadra di Fabregas tenterà di firmare un’impresa.

Le probabili formazioni di Inter-Como

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Chivu.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Moreno; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Per l’Inter, Diouf sembra aver vinto il ballottaggio con Carlos Augusto, mentre a centrocampo Zielinski dovrebbe partire dall'inizio. Sul fronte Como, Smolcic è nuovamente a disposizione dopo la squalifica e partirà titolare, così come Douvikas, rinfrancato dalla recente rete al Sassuolo.

Quote di Inter-Como: nerazzurri nettamente favoriti

Le previsioni dei bookmaker lasciano poco spazio ai dubbi sul favorito: William Hill quota la vittoria interna dell’Inter a 1.53, con il pareggio offerto a 4.00 e un’affermazione del Como a 5.80.

Coerenti con queste valutazioni le quote di Bet365, che vedono i nerazzurri vittoriosi a 1.53, un pareggio a 4.33 e una vittoria degli ospiti a 6.00.

Le statistiche dei giocatori chiave in Inter-Como

Hakan Calhanoglu rappresenta uno dei cardini del centrocampo nerazzurro, con la sua capacità di gestire il pallone e di distribuire gioco.

In questa stagione è già andato a segno 5 volte in 11 presenze, offrendo anche un assist. Con una valutazione media di 7.54, Calhanoglu è il metronomo della squadra, leader nelle statistiche per passaggi (775) e un punto di riferimento nelle situazioni di palla inattiva.

In attacco, Lautaro Martínez è il terminale offensivo prediletto dell'Inter. Ha già siglato 6 reti in 13 apparizioni, dimostrando un ottimo feeling con il gol e abilità nel dialogare con i compagni, come evidenziato dai suoi 2 assist stagionali. Con 28 tiri complessivi, di cui 11 nello specchio, il Toro si conferma una minaccia costante per le difese avversarie.

Marcus Thuram, il compagno di reparto di Lautaro, seppure con meno apparizioni, ha già segnato 3 reti e fornito 1 assist in 8 presenze.

La sua fisicità (192 cm) e tecnica nei dribbling (9 riusciti su 12 tentati) offrono ulteriori armi nell'arsenale offensivo nerazzurro.

Dal fronte Como spicca Nicolás Paz, giovane mediano dall'enorme potenziale. In 13 partite, è già stato protagonista con 5 reti e altrettanti assist, offrendo un contributo fondamentale al gioco della propria squadra con passaggi chiave e una media di rating di 7.55. Infine, Lucas da Cunha si è ritagliato uno spazio importante con 786 minuti di gioco, cercando di creare spunti dal centrocampo con una precisione nei passaggi del 43%.