Cremonese e Lecce incroceranno i guantoni domenica 7 dicembre, alle 12:30, allo Stadio Giovanni Zini di Cremona per la quattordicesima giornata della Serie A 2025/26. Il match, che promette scintille, metterà a confronto due squadre decise a raccogliere punti preziosi in questo avvio di stagione, con la squadra di casa desiderosa di capitalizzare il fattore campo.

Le probabili formazioni di Cremonese-Lecce

Nella Cremonese, l'allenatore Nicola sembra intenzionato a confermare lo schieramento che ha avuto la meglio sul Bologna, affidandosi al modulo 3-5-2.

In campo ci saranno Audero tra i pali, supportato da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti in difesa. A centrocampo, fiducia a Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte e Pezzella, mentre in attacco dovrebbero scendere in campo Bonazzoli e il veterano Vardy.

Per il Lecce, sotto la guida di Di Francesco, si prospetta un 4-3-3 che potrebbe evolvere in un 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Falcone, con una difesa composta da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. Il centrocampo vedrà protagonisti Coulibaly, Ramadani e Berisha, mentre il tridente avanzato è formato da Pierotti, Stulic e Banda.

Italy Flag
Serie A
Giornata 14
06/12/2025 15:00
Sassuolo
VS
Fiorentina
06/12/2025 18:00
Inter
VS
Como
06/12/2025 20:45
Verona
VS
Atalanta
07/12/2025 12:30
Cremonese
VS
Lecce
07/12/2025 15:00
Cagliari
VS
Roma
07/12/2025 18:00
Lazio
VS
Bologna
07/12/2025 20:45
Napoli
VS
Juventus
08/12/2025 15:00
Pisa
VS
Parma
08/12/2025 18:00
Udinese
VS
Genoa
08/12/2025 20:45
Torino
VS
Milan

Quote di Cremonese-Lecce: i favoriti

Analizzando le quote dei principali bookmaker, la Cremonese parte con il favore del pronostico.

William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 2.40, mentre il pareggio è offerto a 2.90 e il successo esterno dei giallorossi a 3.10. Quote simili da Bet365, che propone l'1 a 2.40, la X a 3.10 e il 2 a 3.20. Sarà quindi una partita aperta a tutte le possibilità.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Milan
13
8
4
1
19 / 9
10
28
W
W
D
W
D
2
Napoli
13
9
1
3
20 / 11
9
28
W
W
L
D
W
3
Inter
13
9
0
4
28 / 13
15
27
W
L
W
W
W
4
Roma
13
9
0
4
15 / 7
8
27
L
W
W
L
W
5
Como
13
6
6
1
19 / 7
12
24
W
W
D
D
W
6
Bologna
13
7
3
3
22 / 11
11
24
L
W
W
W
D
7
Juventus
13
6
5
2
17 / 12
5
23
W
D
D
W
W
8
Lazio
13
5
3
5
15 / 10
5
18
L
W
L
W
D
9
Udinese
13
5
3
5
14 / 20
-6
18
W
L
L
W
L
10
Sassuolo
13
5
2
6
16 / 16
0
17
L
D
W
L
W
11
Cremonese
13
4
5
4
16 / 17
-1
17
W
L
L
L
W
12
Atalanta
13
3
7
3
16 / 14
2
16
W
L
L
L
D
13
Torino
13
3
5
5
12 / 23
-11
14
L
L
D
D
D
14
Lecce
13
3
4
6
10 / 17
-7
13
W
L
D
W
L
15
Cagliari
13
2
5
6
13 / 19
-6
11
L
D
D
L
L
16
Genoa
13
2
5
6
13 / 20
-7
11
W
D
D
W
L
17
Parma
13
2
5
6
9 / 17
-8
11
L
W
D
L
L
18
Pisa
13
1
7
5
10 / 18
-8
10
L
D
W
D
D
19
Fiorentina
13
0
6
7
10 / 21
-11
6
L
D
D
L
L
20
Verona
13
0
6
7
8 / 20
-12
6
L
L
D
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave

Analizziamo le performance di alcuni degli attori più attesi della contesa.

Per la Cremonese, il centrocampista belga Jari Vandeputte, con 13 presenze e 11 da titolare, ha contribuito con 4 assist e una media voti di 6.92, dimostrandosi un elemento cruciale nel cuore del gioco grigiorosso.

In attacco, Federico Bonazzoli ha colpito il bersaglio 4 volte nelle sue 10 apparizioni, adornandole con un assist. L'italiano porta solidità e pericolosità nel reparto offensivo della Cremonese.

Jamie Vardy, nonostante i suoi 38 anni, rimane un terminale offensivo di tutto rispetto con 4 gol nelle 9 partite giocate, tutte con una precisione chirurgica di tiri (6 su 6 nello specchio).

Dal lato del Lecce, Lameck Banda cercherà di incunearsi nella difesa avversaria forte della sua capacità di creare occasioni e del suo unico sigillo stagionale.

Pur con una valutazione media più bassa (6.66), Banda rappresenta una mina vagante grazie alla sua agilità nei duelli (34 duelli vinti su 81) e abilità nei dribbling.

Un altro giocatore da tenere d'occhio è Nikola Štulić, che avrà una chance importante per implementare la sua cifra offensiva e dare maggiore concretezza al reparto avanzato dei pugliesi.
