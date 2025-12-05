Cremonese e Lecce incroceranno i guantoni domenica 7 dicembre, alle 12:30, allo Stadio Giovanni Zini di Cremona per la quattordicesima giornata della Serie A 2025/26. Il match, che promette scintille, metterà a confronto due squadre decise a raccogliere punti preziosi in questo avvio di stagione, con la squadra di casa desiderosa di capitalizzare il fattore campo.

Le probabili formazioni di Cremonese-Lecce

Nella Cremonese, l'allenatore Nicola sembra intenzionato a confermare lo schieramento che ha avuto la meglio sul Bologna, affidandosi al modulo 3-5-2.

In campo ci saranno Audero tra i pali, supportato da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti in difesa. A centrocampo, fiducia a Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte e Pezzella, mentre in attacco dovrebbero scendere in campo Bonazzoli e il veterano Vardy.

Per il Lecce, sotto la guida di Di Francesco, si prospetta un 4-3-3 che potrebbe evolvere in un 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Falcone, con una difesa composta da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. Il centrocampo vedrà protagonisti Coulibaly, Ramadani e Berisha, mentre il tridente avanzato è formato da Pierotti, Stulic e Banda.

Quote di Cremonese-Lecce: i favoriti

Analizzando le quote dei principali bookmaker, la Cremonese parte con il favore del pronostico.

William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 2.40, mentre il pareggio è offerto a 2.90 e il successo esterno dei giallorossi a 3.10. Quote simili da Bet365, che propone l'1 a 2.40, la X a 3.10 e il 2 a 3.20. Sarà quindi una partita aperta a tutte le possibilità.

Le statistiche dei giocatori chiave

Analizziamo le performance di alcuni degli attori più attesi della contesa.

Per la Cremonese, il centrocampista belga Jari Vandeputte, con 13 presenze e 11 da titolare, ha contribuito con 4 assist e una media voti di 6.92, dimostrandosi un elemento cruciale nel cuore del gioco grigiorosso.

In attacco, Federico Bonazzoli ha colpito il bersaglio 4 volte nelle sue 10 apparizioni, adornandole con un assist. L'italiano porta solidità e pericolosità nel reparto offensivo della Cremonese.

Jamie Vardy, nonostante i suoi 38 anni, rimane un terminale offensivo di tutto rispetto con 4 gol nelle 9 partite giocate, tutte con una precisione chirurgica di tiri (6 su 6 nello specchio).

Dal lato del Lecce, Lameck Banda cercherà di incunearsi nella difesa avversaria forte della sua capacità di creare occasioni e del suo unico sigillo stagionale.

Pur con una valutazione media più bassa (6.66), Banda rappresenta una mina vagante grazie alla sua agilità nei duelli (34 duelli vinti su 81) e abilità nei dribbling.

Un altro giocatore da tenere d'occhio è Nikola Štulić, che avrà una chance importante per implementare la sua cifra offensiva e dare maggiore concretezza al reparto avanzato dei pugliesi.