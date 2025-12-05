Verona e Atalanta si sfideranno il 6 dicembre, alle 20:45, al leggendario Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, per la quattordicesima giornata della Serie A 2025/26. Il match promette di essere un incontro acceso tra l'Hellas Verona e la Dea, con i lombardi favoriti dai pronostici dei bookmaker.

Le probabili formazioni di Verona-Atalanta

Per la sfida casalinga, l'allenatore dell'Hellas Verona, Zanetti, dovrebbe optare per un modulo 3-5-2. In porta ci sarà Montipò, con una difesa a tre composta da Nuñez, Nelsson, e Valentini. A centrocampo, chiamati a supportare l'attacco con le loro incursioni, troveremo Belghali, Niasse, Al Musrati, Bernede e Frese.

Nel reparto offensivo, intanto, spazio a Giovane e Mosquera, quest'ultimo preferito a Orban.

L'Atalanta di mister Palladino, invece, si presenterà a Verona con un offensivo 3-4-3. In porta giocherà Carnesecchi, protetto dal trio difensivo Kossounou, Djimsiti e Ahanor. A centrocampo, gli orobici schiereranno Bellanova, Pasalic, Ederson e Zalewski, pronti a collegare le linee. In attacco, l'Atalanta potrà contare su De Ketelaere, Scamacca e Lookman.

Italy Flag
Serie A
Giornata 14
06/12/2025 15:00
Sassuolo
VS
Fiorentina
06/12/2025 18:00
Inter
VS
Como
06/12/2025 20:45
Verona
VS
Atalanta
07/12/2025 12:30
Cremonese
VS
Lecce
07/12/2025 15:00
Cagliari
VS
Roma
07/12/2025 18:00
Lazio
VS
Bologna
07/12/2025 20:45
Napoli
VS
Juventus
08/12/2025 15:00
Pisa
VS
Parma
08/12/2025 18:00
Udinese
VS
Genoa
08/12/2025 20:45
Torino
VS
Milan

Quote di Verona-Atalanta: Dea favorita in trasferta

Le previsioni bookmaker confermano l'Atalanta come chiara favorita per questa sfida al Bentegodi.

William Hill quota la vittoria della squadra ospite a 1.67, il pareggio a 3.70 e il successo casalingo dell'Hellas Verona a 4.75. Allo stesso modo, Bet365 offre l'Atalanta vincente a 1.67, il pareggio a 4.00 e la vittoria dei padroni di casa a 5.00. Le quote evidenziano la reputazione delle due squadre, con la Dea che arriva da una serie di prestazioni convincenti in campionato.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Milan
13
8
4
1
19 / 9
10
28
W
W
D
W
D
2
Napoli
13
9
1
3
20 / 11
9
28
W
W
L
D
W
3
Inter
13
9
0
4
28 / 13
15
27
W
L
W
W
W
4
Roma
13
9
0
4
15 / 7
8
27
L
W
W
L
W
5
Como
13
6
6
1
19 / 7
12
24
W
W
D
D
W
6
Bologna
13
7
3
3
22 / 11
11
24
L
W
W
W
D
7
Juventus
13
6
5
2
17 / 12
5
23
W
D
D
W
W
8
Lazio
13
5
3
5
15 / 10
5
18
L
W
L
W
D
9
Udinese
13
5
3
5
14 / 20
-6
18
W
L
L
W
L
10
Sassuolo
13
5
2
6
16 / 16
0
17
L
D
W
L
W
11
Cremonese
13
4
5
4
16 / 17
-1
17
W
L
L
L
W
12
Atalanta
13
3
7
3
16 / 14
2
16
W
L
L
L
D
13
Torino
13
3
5
5
12 / 23
-11
14
L
L
D
D
D
14
Lecce
13
3
4
6
10 / 17
-7
13
W
L
D
W
L
15
Cagliari
13
2
5
6
13 / 19
-6
11
L
D
D
L
L
16
Genoa
13
2
5
6
13 / 20
-7
11
W
D
D
W
L
17
Parma
13
2
5
6
9 / 17
-8
11
L
W
D
L
L
18
Pisa
13
1
7
5
10 / 18
-8
10
L
D
W
D
D
19
Fiorentina
13
0
6
7
10 / 21
-11
6
L
D
D
L
L
20
Verona
13
0
6
7
8 / 20
-12
6
L
L
D
L
L

Giocatori chiave: Giovane, Mosquera, De Ketelaere e Lookman

Giovane si sta affermando nel campionato italiano, collezionando 13 presenze finora con due gol e tre assist.

La sua capacità di dribblare, avendo portato a termine 22 dei 45 tentativi, e la sua efficacia nei duelli (66 vinti su 204) offrono dinamismo all'attacco veronese.

Daniel Mosquera, inserito come possibile partner d'attacco di Giovane, ha finora giocato poche partite da titolare, riuscendo a mettere a segno un assist ma nessun gol. Alcune delle sue statistiche, come i 4 tiri complessivi con 3 in porta, lasciano intravedere un buon potenziale, ancora tutto da esprimere.

Charles De Ketelaere, per l'Atalanta, è un giocatore fondamentale grazie alla sua visione di gioco e versatilità. Finora ha totalizzato 11 presenze con 2 gol e un assist. Le sue 325 passaggi completati con 21 chiave rappresentano una minaccia costante per le difese avversarie, mentre la sua media voto di 7.27 sottolinea il suo impatto nelle partite giocate.

Ademola Lookman, continua a dimostrare il suo valore con prestazioni consistenti in attacco, avendo segnato 2 gol in 9 presenze. La sua velocità e capacità di dribblare (12 dribbling riusciti su 24 tentati) ne fanno una risorsa preziosa per l'attacco di Palladino.
