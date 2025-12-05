Verona e Atalanta si sfideranno il 6 dicembre, alle 20:45, al leggendario Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, per la quattordicesima giornata della Serie A 2025/26. Il match promette di essere un incontro acceso tra l'Hellas Verona e la Dea, con i lombardi favoriti dai pronostici dei bookmaker.

Le probabili formazioni di Verona-Atalanta

Per la sfida casalinga, l'allenatore dell'Hellas Verona, Zanetti, dovrebbe optare per un modulo 3-5-2. In porta ci sarà Montipò, con una difesa a tre composta da Nuñez, Nelsson, e Valentini. A centrocampo, chiamati a supportare l'attacco con le loro incursioni, troveremo Belghali, Niasse, Al Musrati, Bernede e Frese.

Nel reparto offensivo, intanto, spazio a Giovane e Mosquera, quest'ultimo preferito a Orban.

L'Atalanta di mister Palladino, invece, si presenterà a Verona con un offensivo 3-4-3. In porta giocherà Carnesecchi, protetto dal trio difensivo Kossounou, Djimsiti e Ahanor. A centrocampo, gli orobici schiereranno Bellanova, Pasalic, Ederson e Zalewski, pronti a collegare le linee. In attacco, l'Atalanta potrà contare su De Ketelaere, Scamacca e Lookman.

Quote di Verona-Atalanta: Dea favorita in trasferta

Le previsioni bookmaker confermano l'Atalanta come chiara favorita per questa sfida al Bentegodi.

William Hill quota la vittoria della squadra ospite a 1.67, il pareggio a 3.70 e il successo casalingo dell'Hellas Verona a 4.75. Allo stesso modo, Bet365 offre l'Atalanta vincente a 1.67, il pareggio a 4.00 e la vittoria dei padroni di casa a 5.00. Le quote evidenziano la reputazione delle due squadre, con la Dea che arriva da una serie di prestazioni convincenti in campionato.

Giocatori chiave: Giovane, Mosquera, De Ketelaere e Lookman

Giovane si sta affermando nel campionato italiano, collezionando 13 presenze finora con due gol e tre assist.

La sua capacità di dribblare, avendo portato a termine 22 dei 45 tentativi, e la sua efficacia nei duelli (66 vinti su 204) offrono dinamismo all'attacco veronese.

Daniel Mosquera, inserito come possibile partner d'attacco di Giovane, ha finora giocato poche partite da titolare, riuscendo a mettere a segno un assist ma nessun gol. Alcune delle sue statistiche, come i 4 tiri complessivi con 3 in porta, lasciano intravedere un buon potenziale, ancora tutto da esprimere.

Charles De Ketelaere, per l'Atalanta, è un giocatore fondamentale grazie alla sua visione di gioco e versatilità. Finora ha totalizzato 11 presenze con 2 gol e un assist. Le sue 325 passaggi completati con 21 chiave rappresentano una minaccia costante per le difese avversarie, mentre la sua media voto di 7.27 sottolinea il suo impatto nelle partite giocate.

Ademola Lookman, continua a dimostrare il suo valore con prestazioni consistenti in attacco, avendo segnato 2 gol in 9 presenze. La sua velocità e capacità di dribblare (12 dribbling riusciti su 24 tentati) ne fanno una risorsa preziosa per l'attacco di Palladino.