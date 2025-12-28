Secondo quanto riferito su Youtube dall'opinionista Luca Gramellini, la Juventus non dovrebbe attendere il finale di stagione per rinnovare il contratto a Luciano Spalletti, bensì farlo nelle prossime settimane. Questo per dare stabilità a un club che con il toscano sembrerebbe in ripresa.

Juventus, Gramellini: 'Fossi nel club bianconero non attenderei la fine della stagione per rinnovare con Spalletti'

L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus e del suo tecnico ha detto: "E' tempo di bilanci e posso dire che per come era nata la stagione con Tudor sulla panchina, le cose si stanno rimettendo a loro posto.

Questo perché la società ha avuto la forza e il coraggio di riconoscere di aver commesso un errore, di tornare sui suoi passi e di affidare la panchina al miglior allenatore sulla piazza in quel momento. Io mi sono speso in termini positivi, nonostante non fossi un grandissimo estimatore di Spalletti come persona, però come allenatore che cosa gli vogliamo dire? E' un tecnico che sa il fatto suo, uno che sa far giocare bene le sue squadre, un allenatore bravo, preparato, di personalità e non molto tempo fa dissi "Fossi nella Juve gli rinnoverei il contratto". Non aspetterei assolutamente la fine del del campionato, per far scattare l'eventuale rinnovo automatico dovuto al piazzamento in Champions, perché io credo che siamo nella condizione di cominciare veramente a mettere un po' di stabilità all'interno di questa squadra, dopo aver cambiato tanti allenatori".

Ancora Gramellini: "E per fare questo si parte sempre dal manico, si parte dall'allenatore. Ora che la Juve ha un tecnico di alto profilo, bisogna lavorare per rendere migliore questa rosa, per cercare di assecondare le richieste di Spalletti e per far sì di permettergli di replicare quello che ha fatto in altre piazze. Perché mi piace molto la sua comunicazione, sebbene lui sia sempre stato un allenatore che ha avuto una modo di parlare molto articolato, molto complesso.

Oggi Spalletti secondo me batte i punti giusti e quindi credo che con lui veramente si possa costruire qualcosa di interessante. La rosa è sempre quella che aveva a disposizione anche Igor Tudor, Spalletti è stato bravo sicuramente a toccare i tasti giusti per cercare un'inversione di tendenza".

Spalletti, una fiducia che dati di fatto alla mano è meritata

Le parole di fiducia espresse da Gramellini nei confronti di Luciano Spalletti, dati di fatto alla mano, sono più che meritate. Il tecnico toscano nelle ultime 8 partite giocate con la Juventus, è riuscito a infilare 7 vittorie e appena un KO, quello doloroso ma con un avversario di primissimo livello come il Napoli.