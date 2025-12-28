Nelle scorse ore il giornalista Ezio Greggio ha scritto un messaggio sul proprio account X rimarcando come per la Juventus sarà importante non sbagliare il mercato di gennaio. Del club bianconero e della prestazione a Pisa ha detto la sua anche il giornalista Enrico Varriale.

Juventus, Greggio: 'A gennaio il mercato sarà fondamentale, quindi bisognerà vendere i bidoni e comprare quelli buoni'

La vittoria, seppur sporca, della Juventus contro il Pisa in campionato ha acceso l'entusiasmo del noto conduttore televisivo Ezio Greggio, che sul proprio account X commentando lo 0 a 2 siglato da Kalulu e Yildiz, ha scritto: "Alle volte le partite si vincono anche giocando in modo opaco.

Mesi fa la Juve le giocava così ma queste partite non le vinceva. Spalletti e il rientro di Bremer ci hanno cambiato nonostante la rosa discutibile. Ma il mercato di gennaio sarà determinante, come diceva un famoso poeta bianconero "Vendi i bidoni e compra quelli buoni".

Un messaggio scritto da Greggio con la consueta ironia che lo contraddistingue, che ha catturato l'attenzione di tantissimi dei suoi followers: "Credo sia syato fondamentale il recupero Bremer e un po' fi fortuna in più sui pali a nostro favore. Perché poi grande differenza rispetto a Tudor non la vedo, anzi siamo tornati a Motta che metteva il 10 sulla linea di fascia" scrive un utente su X. Un altro aggiunge: "Il problema è come sempre (negli ultimi anni almeno) il mercato in uscita, perché ho come l’impressione che prima di comprare dovranno vendere.

E poi il mercato di gennaio è sempre e solo stato “riparatore” senza molte operazioni pretenziose, non so se quest’anno farà eccezione".

Infine, un tifoso scrive polemicamente: "Pensate di vincerle dominando 90 minuti ogni partita ? Non succedeva neanche ai tempi di Capello, Lippi o Conte… ieri per 50 minuti li abbiamo chiusi nella loro area e nel calcio vince chi la mette dentro".

Varriale: 'Juve brutta e fortunata capace comunque di battere un ottimo Pisa'

Della gara giocata dalla Juventus contro il Pisa ha scritto su X anche il giornalista Enrico Varriale: "A lungo brutta e fortunata la Juventus batte un ottimo Pisa che colpisce 2 pali e mette alle corde la squadra di Spalletti. Il gol di Kalulu, dopo l'ingresso positivo di Zhegrova, vale 3 punti d'oro.

Nel finale arriva lo 0-2 ma il pari sarebbe stato il risultato più giusto".

Varriale, riferendosi poi al Napoli e alla vittoria ottenuta per 0 a 2 dagli uomini di Conte sul campo della Cremonese, ha aggiunto:" Prova di forza del Napoli che chiude il trionfale 2025 con una vittoria dominante sulla Cremonese. Maestoso Hojlund che firma 2 gol e fa reparto da solo in una gara in cui Neres si prende un turno di vacanza. Per la squadra di Conte il mal di trasferta pare archiviato".