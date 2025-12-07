Secondo quanto riferito dal giornalista Massimo Pavan su Youtube, se gli attaccanti della Juventus dovessero faticare da qui fino a gennaio, allora il club bianconero potrebbe intervenire andando a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo. Per Pavan tre nomi sarebbero sul tavolo: quello di Joshua Zirkzee dello United, Ademola Lookman dell'Atalanta e Gonzalo del Real Madrid.

Pavan: 'Zirzkee, Lookman e Gonzalo nomi osservati se gli attaccanti bianconeri dovessero fallire da qui a gennaio'

Il giornalista Massimo Pavan ha registrato un video sul canale Youtube di Tastiera Velenosa e parlando dell'attacco della Juventus e dei possibili interventi che potrebbe fare sul mercato di gennaio la società ha detto: "La situazione prenderà forma in base a come giocheranno da qui fino all'apertura della finestra invernale sia David che Openda.

Se i due dovessero fallire allora per la Juventus sarebbe un grosso problema, ricordando sempre che Vlahovic tornerà a marzo, e quindi Comolli potrebbe essere costretto a intervenire acquisendo una prima punta. Da qui si diramano due strade: la prima, prendere un attaccante poco conosciuto, dalla Francia o in Serie B come Shpendi del Cesena. La seconda è prendere un calciatore di livello più alto e in questo contesto si potrebbe andare a battagliare con la Roma per Zirkzee".

Pavan ha poi aggiunto: "La Juventus ha seguito già l'olandese tempo addietro, quando c'era appunto Thiago Motta che sedeva sulla panchina. Il calciatore ex Bologna al Manchester United gioca e non gioca e quindi una situazione che magari in prestito potrebbe essere plausibile.

Poi c'é un altro nome che faccio e anche in questo caso si tratta di un vecchio pallino, legato però comunque alla Coppa d'Africa, ovvero Ademola Lookman. Anche qui, parliamo di un profilo importante che l'Atalanta non ha grande voglia di lasciar partire. Quindi bisognerà in un certo senso andare a capire cosa succederà in queste settimane anche in casa d'altri".

Pavan ha concluso: "Ultimo nome che faccio è quello che potrebbe arrivare dal Real Madrid e si tratta del prestito di Gonzalo. Un calciatore molto forte e lo abbiamo visto quest'estate proprio contro la Juve. Ha fatto un grande mondiale per club e potrebbe essere anche lui un'opzione, perché comunque la Juventus è sempre molto attenta ai giovani anche se il rapporto con il Real Madrid si è un po' diciamo incrinato quando la Juve è uscita fuori dal progetto Superlega".

Juve, i tifosi rispondono a Pavan: 'Conviene prendere un regista, no un attaccante'

Le parole di Pavan hanno acceso il dibattito sul web: "Conviene prendere un regista, l'attaccante è preferibile prenderlo buono a giugno" scrive un tifoso su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Spero che David ed Openda riescano ad ingranare approfittando dell'assenza di Dusan. Credo che se riacquisteranno fiducia, sapranno dimostrare ciò che sono".