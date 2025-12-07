Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista sportivo Gianni Balzarini, nei prossimi giorni ci dovrebbe essere un incontro fra la Juventus e il padre di Kenan Yildiz, che rappresenta il giovane calciatore turco in sede di trattativa. Nell'incontro si dovrebbe quindi parlare del prolungamento e soprattutto dell'adeguamento economico del contratto del talento classe 2005.

Le parole di Balzarini

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della Juventus e delle possibili vicende legate al futuro di Kenan Yildiz: "Senza voler alzare un polverone, è doveroso sottolineare come sul calciatore ci sia l'Arsenal, che da quello che risulta, è molto intenzionata a portare avanti le trattative per il turco.

Adesso però sembra che nei prossimi 10 giorni ci sarà un incontro importante fra la Juve e il padre di Yildiz, che è colui che sostanzialmente cura gli interessi del ragazzo. Questo non significa che ci dobbiamo aspettare un annuncio in settimana ma che le parti parleranno del prolungamento del contratto".

Balzarini ancora su Yildiz: "L'altro giorno l'ho accostato al nome di Francesco Totti, sottolineando come il classe 2005 potrebbe non scegliere di restare legato alla vecchia signora come fece l'ex attaccante giallorosso con la Roma. Totti rimase nella Capitale con la consapevolezza di non avere tante chance di vincere, mentre Yildiz non sono sicuro che farà lo stesso. Quindi o la Juve gli costruirà attorno una squadra per competere o la vedo difficile.

Perché di Totti ce ne è stato uno ed è un calciatore che per le qualità che aveva, ha vinto davvero poco. Yildiz, in prospettiva, non penso voglia fare la fine dell'ex numero 10, che è rimasto per tanti anni in una società che non gli garantiva le vittorie".

Il giornalista poi ha concluso: "Sono convinto e lo dico con tutto il rispetto, che la Juve non farà come la Roma e che non resterà tanti anni senza trofei. Anzi penso e spero che la squadra torni a vincere molto presto".

Juve, un dialogo per ridurre il gap fra domanda e offerta

La Juventus dovrebbe quindi intensificare il dialogo con il padre di Yildiz per cercare di ridurre il divario tra le parti: da un lato la richiesta dell’entourage del turco, che per il rinnovo punta a un ingaggio da sei milioni di euro più bonus, dall’altro la proposta bianconera di 4,5 milioni più bonus.

Nell'incontro stabilito per i prossimi giorni, si potrebbe quindi cominciare a ridurre il gap fra le parti, facendo un primo passo verso la firma per il prolungamento contrattuale.