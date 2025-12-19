Valencia e Maiorca si sfideranno venerdì 19 dicembre, alle ore 21:00, in un atteso incontro al Mestalla, storico impianto valenciano. Si tratta della 17ª giornata della Liga spagnola 2025/2026, una partita che promette scintille, con il Valencia che cerca punti fondamentali per allontanarsi dalla zona bassa della classifica e il Maiorca intenzionato a consolidare la sua posizione.

Le probabili formazioni di Valencia-Maiorca

Entrambe le squadre dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-2-3-1. Per il Valencia, a difendere la porta ci sarà Julen Agirrezabala, protetto da una retroguardia formata da Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete e il capitano Jose Gaya.

A centrocampo, Filip Ugrinic e Pepelu costituiranno la cerniera mediana, mentre Andre Almeida, Luis Rioja e Diego Lopez supporteranno la punta centrale Hugo Duro.

Il Maiorca, invece, dovrebbe schierarsi con Leo Roman tra i pali. La difesa sarà affidata a Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo e Johan Mojica. Nella mediana, Antonio Sanchez e Samu tenteranno di dare equilibrio, mentre Mateo Joseph, Sergi Darder e Jan Virgili saranno gli uomini incaricati di rifornire la punta avanzata, il possente Vedat Muriqi.

Spain Flag
La Liga
Giornata 17
19/12/2025 21:00
Valencia
VS
Maiorca
20/12/2025 14:00
Oviedo
VS
Celta Vigo
20/12/2025 16:15
Levante
VS
Real Sociedad
20/12/2025 18:30
Osasuna
VS
Alaves
20/12/2025 21:00
Real Madrid
VS
Siviglia
21/12/2025 14:00
Girona
VS
Atlético Madrid
21/12/2025 16:15
Villarreal
VS
Barcellona
21/12/2025 18:30
Elche
VS
Rayo Vallecano
21/12/2025 21:00
Real Betis
VS
Getafe
22/12/2025 21:00
Athletic Bilbao
VS
Espanyol

Quote di Valencia-Maiorca: sfida aperta al Mestalla

I bookmaker vedono il Valencia leggermente favorito per questa sfida.

William Hill quota la vittoria interna del Valencia a 2.00, il pareggio a 3.10 e il successo del Maiorca a 3.90. Bet365 offre invece il 2.00 per il Valencia, 3.25 per il pareggio e una quota più alta di 4.20 per la vittoria degli ospiti, segno di una partita che potrebbe comunque riservare sorprese.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
17
14
1
2
49 / 20
29
43
W
W
W
W
W
2
Real Madrid
17
12
3
2
34 / 16
18
39
W
L
W
D
D
3
Villarreal
15
11
2
2
31 / 13
18
35
W
W
W
W
W
4
Atlético Madrid
17
10
4
3
30 / 16
14
34
W
L
L
W
W
5
Espanyol
16
9
3
4
20 / 16
4
30
W
W
W
W
L
6
Real Betis
16
6
7
3
25 / 19
6
25
D
L
W
D
D
7
Athletic Bilbao
17
7
2
8
15 / 22
-7
23
L
W
L
W
L
8
Celta Vigo
16
5
7
4
20 / 19
1
22
W
W
L
W
L
9
Siviglia
16
6
2
8
24 / 24
0
20
W
D
L
L
W
10
Getafe
16
6
2
8
13 / 18
-5
20
L
L
W
L
L
11
Elche
16
4
7
5
19 / 20
-1
19
L
W
L
D
D
12
Alaves
16
5
3
8
14 / 17
-3
18
L
W
L
L
L
13
Rayo Vallecano
16
4
6
6
13 / 16
-3
18
D
L
D
D
D
14
Maiorca
16
4
5
7
18 / 23
-5
17
W
D
D
L
W
15
Real Sociedad
16
4
4
8
20 / 24
-4
16
L
L
L
W
D
16
Osasuna
16
4
3
9
14 / 20
-6
15
L
W
D
L
L
17
Valencia
16
3
6
7
15 / 25
-10
15
L
D
D
W
D
18
Girona
16
3
6
7
15 / 30
-15
15
W
L
D
D
W
19
Oviedo
16
2
4
10
7 / 26
-19
10
L
D
L
D
L
20
Levante
15
2
3
10
16 / 28
-12
9
L
L
L
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave di Valencia e Maiorca

André Almeida: dinamismo e visione di gioco

Nel centrocampo del Valencia spicca la presenza di André Almeida, 25 anni, che ha collezionato 10 presenze in questa stagione di Liga.

Con 303 passaggi complessivi e 7 passaggi chiave, Almeida si dimostra un mediano in grado di dettare i ritmi di gioco. Nonostante abbia fornito un solo assist e non sia ancora andato a segno, il suo contributo in fase difensiva con 15 tackle e 8 intercettazioni è notevole.

Hugo Duro: l’attaccante al centro dell’attacco valenciano

Il 26enne Hugo Duro è stato spesso fondamentale per il Valencia, segnando 5 gol in 16 presenze. L’attaccante si distingue per la sua incisività, avendo già effettuato 15 tiri, di cui 7 nello specchio della porta avversaria. La sua capacità di restare presente in area e convertire le occasioni sarà essenziale per il successo del Valencia.

Sergi Darder: il pilastro del centrocampo maiorchino

Sergi Darder porta ordine e creatività al centrocampo del Maiorca.

Il 32enne ha disputato 16 partite, regalando un assist e realizzando 15 tiri totali. Darder, con 483 passaggi effettuati e 23 passaggi chiave, rappresenta il playmaker essenziale per le manovre offensive della sua squadra. Tuttavia, la sua azione si estende anche alla fase difensiva, dove ha messo a segno 11 tackle e 12 intercettazioni.

Vedat Muriqi: il bomber del Maiorca

In attacco, il Maiorca punta sull'abilità realizzativa di Vedat Muriqi, che con 9 gol in 15 presenze è il principale terminale offensivo. Il kosovaro, noto per il suo fisico imponente, è riuscito a imporsi nei duelli aerei e non, vincendo 102 dei 178 duelli totali. La sua precisione al tiro, con 23 tiri nello specchio su 33 totali, lo rende una minaccia costante per difese avversarie disattente.
