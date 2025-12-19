Valencia e Maiorca si sfideranno venerdì 19 dicembre, alle ore 21:00, in un atteso incontro al Mestalla, storico impianto valenciano. Si tratta della 17ª giornata della Liga spagnola 2025/2026, una partita che promette scintille, con il Valencia che cerca punti fondamentali per allontanarsi dalla zona bassa della classifica e il Maiorca intenzionato a consolidare la sua posizione.

Le probabili formazioni di Valencia-Maiorca

Entrambe le squadre dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-2-3-1. Per il Valencia, a difendere la porta ci sarà Julen Agirrezabala, protetto da una retroguardia formata da Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete e il capitano Jose Gaya.

A centrocampo, Filip Ugrinic e Pepelu costituiranno la cerniera mediana, mentre Andre Almeida, Luis Rioja e Diego Lopez supporteranno la punta centrale Hugo Duro.

Il Maiorca, invece, dovrebbe schierarsi con Leo Roman tra i pali. La difesa sarà affidata a Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo e Johan Mojica. Nella mediana, Antonio Sanchez e Samu tenteranno di dare equilibrio, mentre Mateo Joseph, Sergi Darder e Jan Virgili saranno gli uomini incaricati di rifornire la punta avanzata, il possente Vedat Muriqi.

Quote di Valencia-Maiorca: sfida aperta al Mestalla

I bookmaker vedono il Valencia leggermente favorito per questa sfida.

William Hill quota la vittoria interna del Valencia a 2.00, il pareggio a 3.10 e il successo del Maiorca a 3.90. Bet365 offre invece il 2.00 per il Valencia, 3.25 per il pareggio e una quota più alta di 4.20 per la vittoria degli ospiti, segno di una partita che potrebbe comunque riservare sorprese.

Le statistiche dei giocatori chiave di Valencia e Maiorca

André Almeida: dinamismo e visione di gioco

Nel centrocampo del Valencia spicca la presenza di André Almeida, 25 anni, che ha collezionato 10 presenze in questa stagione di Liga.

Con 303 passaggi complessivi e 7 passaggi chiave, Almeida si dimostra un mediano in grado di dettare i ritmi di gioco. Nonostante abbia fornito un solo assist e non sia ancora andato a segno, il suo contributo in fase difensiva con 15 tackle e 8 intercettazioni è notevole.

Hugo Duro: l’attaccante al centro dell’attacco valenciano

Il 26enne Hugo Duro è stato spesso fondamentale per il Valencia, segnando 5 gol in 16 presenze. L’attaccante si distingue per la sua incisività, avendo già effettuato 15 tiri, di cui 7 nello specchio della porta avversaria. La sua capacità di restare presente in area e convertire le occasioni sarà essenziale per il successo del Valencia.

Sergi Darder: il pilastro del centrocampo maiorchino

Sergi Darder porta ordine e creatività al centrocampo del Maiorca.

Il 32enne ha disputato 16 partite, regalando un assist e realizzando 15 tiri totali. Darder, con 483 passaggi effettuati e 23 passaggi chiave, rappresenta il playmaker essenziale per le manovre offensive della sua squadra. Tuttavia, la sua azione si estende anche alla fase difensiva, dove ha messo a segno 11 tackle e 12 intercettazioni.

Vedat Muriqi: il bomber del Maiorca

In attacco, il Maiorca punta sull'abilità realizzativa di Vedat Muriqi, che con 9 gol in 15 presenze è il principale terminale offensivo. Il kosovaro, noto per il suo fisico imponente, è riuscito a imporsi nei duelli aerei e non, vincendo 102 dei 178 duelli totali. La sua precisione al tiro, con 23 tiri nello specchio su 33 totali, lo rende una minaccia costante per difese avversarie disattente.