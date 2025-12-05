In una fredda serata d’inverno, sabato 6 dicembre, alle ore 21:05, il Paris Saint Germain accoglierà il Rennes al Parco dei Principi di Parigi, per la quindicesima giornata della Ligue 1 2025/26. I padroni di casa, guidati dalla stella Lee Kang-In, vogliono i tre punti per raggiungere la vetta nella classifica del campionato, mentre il Rennes cercherà di sorprendere gli avversari con una prestazione tenace e combattiva

France Flag
Ligue 1
Giornata 15
05/12/2025 19:00
Stade Brestois
VS
Monaco
05/12/2025 21:00
Lille
VS
Marsiglia
06/12/2025 17:00
Nantes
VS
Lens
06/12/2025 19:00
Tolosa
VS
Strasburgo
06/12/2025 21:05
Paris Saint Germain
VS
Rennes
07/12/2025 15:00
Nizza
VS
Angers
07/12/2025 17:15
Auxerre
VS
Metz
07/12/2025 17:15
Le Havre
VS
Paris FC
07/12/2025 20:45
Lorient
VS
Lione

Quote di Paris Saint Germain-Rennes: dominano i parigini

Secondo i bookmaker, il PSG parte nettamente favorito in questa sfida casalinga.

William Hill quota la vittoria del Paris Saint Germain a 1.30, il pareggio a 5.50 e il successo del Rennes a 8.50.

Sullo stesso tono, Bet365 offre il trionfo parigino a 1.27, con il pareggio dato a 6.50 e la vittoria degli ospiti a 9.00.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Lens
14
10
1
3
24 / 12
12
31
W
W
W
W
L
2
Paris Saint Germain
14
9
3
2
27 / 12
15
30
L
W
W
W
D
3
Marsiglia
14
9
2
3
35 / 14
21
29
D
W
W
W
D
4
Lille
14
8
2
4
28 / 17
11
26
W
W
L
W
L
5
Rennes
14
6
6
2
24 / 18
6
24
W
W
W
W
D
6
Lione
14
7
3
4
21 / 15
6
24
W
D
L
D
D
7
Monaco
14
7
2
5
26 / 25
1
23
W
L
L
L
W
8
Strasburgo
14
7
1
6
25 / 19
6
22
L
L
W
L
W
9
Tolosa
14
4
5
5
20 / 19
1
17
D
L
D
D
D
10
Nizza
14
5
2
7
19 / 26
-7
17
L
L
L
L
W
11
Stade Brestois
14
4
4
6
19 / 24
-5
16
W
W
L
D
L
12
Angers
14
4
4
6
12 / 17
-5
16
L
W
W
L
D
13
Paris FC
14
4
3
7
21 / 26
-5
15
D
L
L
W
D
14
Le Havre
14
3
5
6
13 / 21
-8
14
L
L
D
D
W
15
Lorient
14
3
5
6
18 / 28
-10
14
W
D
D
L
D
16
Nantes
14
2
5
7
12 / 22
-10
11
L
D
D
L
L
17
Metz
14
3
2
9
14 / 31
-17
11
L
L
W
W
W
18
Auxerre
14
2
3
9
8 / 20
-12
9
D
D
L
L
L

Le statistiche dei protagonisti in campo

Lee Kang-In è al centro dell’attenzione per i padroni di casa in questa prima parte di stagione.

In 12 apparizioni, ha dimostrato la sua efficienza attraverso un gol e un assist, oltre ad aver completato con successo 509 passaggi.

Inoltre, Senny Mayulu si è mostrato come un altro giovane talento nei ranghi del PSG, accumulando 703 minuti in campo con un gol e un assist. La sua capacità nei duelli (45 vinti su 86) lo rende un avversario difficile da superare sulla mediana.

Per il Rennes, Breel Embolo è il fulcro dell'attacco, con 4 gol segnati in 11 presenze. La sua capacità di trovare la porta con 9 tiri nello specchio su 13 tentativi lo rende una minaccia costante per qualsiasi difesa.

Da non sottovalutare anche Esteban Lepaul, che ha dimostrato grande incisività con 7 reti e 3 assist in 12 partite.

© RIPRODUZIONE VIETATA