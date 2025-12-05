In una fredda serata d’inverno, sabato 6 dicembre, alle ore 21:05, il Paris Saint Germain accoglierà il Rennes al Parco dei Principi di Parigi, per la quindicesima giornata della Ligue 1 2025/26. I padroni di casa, guidati dalla stella Lee Kang-In, vogliono i tre punti per raggiungere la vetta nella classifica del campionato, mentre il Rennes cercherà di sorprendere gli avversari con una prestazione tenace e combattiva
Quote di Paris Saint Germain-Rennes: dominano i parigini
Secondo i bookmaker, il PSG parte nettamente favorito in questa sfida casalinga.
William Hill quota la vittoria del Paris Saint Germain a 1.30, il pareggio a 5.50 e il successo del Rennes a 8.50.
Sullo stesso tono, Bet365 offre il trionfo parigino a 1.27, con il pareggio dato a 6.50 e la vittoria degli ospiti a 9.00.
Le statistiche dei protagonisti in campo
Lee Kang-In è al centro dell’attenzione per i padroni di casa in questa prima parte di stagione.
In 12 apparizioni, ha dimostrato la sua efficienza attraverso un gol e un assist, oltre ad aver completato con successo 509 passaggi.
Inoltre, Senny Mayulu si è mostrato come un altro giovane talento nei ranghi del PSG, accumulando 703 minuti in campo con un gol e un assist. La sua capacità nei duelli (45 vinti su 86) lo rende un avversario difficile da superare sulla mediana.
Per il Rennes, Breel Embolo è il fulcro dell'attacco, con 4 gol segnati in 11 presenze. La sua capacità di trovare la porta con 9 tiri nello specchio su 13 tentativi lo rende una minaccia costante per qualsiasi difesa.
Da non sottovalutare anche Esteban Lepaul, che ha dimostrato grande incisività con 7 reti e 3 assist in 12 partite.