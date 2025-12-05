Il cagliari è costretto a fare i conti con un nuovo stop in rosa: il centrocampista Mattia Felici ha riportato un infortunio durante una seduta di allenamento. L'episodio si è verificato nel centro sportivo della squadra, dove Felici ha dovuto interrompere la sessione a causa di un problema al ginocchio sinistro.

Secondo quanto emerso, lo staff medico del club teme che si tratti di una lesione al legamento crociato, una delle problematiche più serie per un calciatore. Al momento, il giocatore è stato sottoposto ai primi accertamenti clinici, ma sarà necessario attendere ulteriori esami strumentali per avere una diagnosi definitiva e stabilire i tempi di recupero.

Preoccupazione nello staff tecnico

La notizia dell'infortunio di Felici ha destato immediata preoccupazione nello staff tecnico e tra i compagni di squadra, consapevoli dell'importanza del centrocampista nel sistema di gioco rossoblù. Il club ha comunicato che seguirà con attenzione l'evolversi della situazione, riservandosi di fornire aggiornamenti solo dopo l'esito degli esami specialistici.

Felici, che si era distinto per il suo rendimento nelle ultime partite, rischia ora di dover affrontare un lungo periodo lontano dal campo. L'eventuale conferma della lesione al crociato comporterebbe infatti uno stop di diversi mesi, con ripercussioni anche sulla programmazione della squadra per il prosieguo della stagione.

Impatto sull'organico e precedenti simili

In attesa di conoscere l'esito degli accertamenti, il Cagliari dovrà valutare le soluzioni alternative a centrocampo nella prossima gara contro la Roma. In passato, infortuni simili hanno richiesto tempi di recupero che vanno dai sei agli otto mesi, come spesso accaduto anche ad altri giocatori della Serie A. La gestione di questi casi richiede attenzione sia dal punto di vista medico che atletico, per garantire un pieno recupero e ridurre il rischio di ricadute.

Il club, intanto, si prepara a fronteggiare l'eventuale assenza di Felici, confidando nella profondità della rosa e nel supporto dello staff sanitario. La situazione verrà monitorata costantemente, con l'obiettivo di tutelare la salute del calciatore e di mantenere competitiva la squadra nelle prossime sfide di campionato.