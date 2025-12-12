È tutto pronto per lo scontro della quindicesima giornata di Serie A tra la Roma e il Como, in programma il 15 dicembre alle 20:45. Lo Stadio Olimpico di Roma accoglierà le due squadre pronte a darsi battaglia, con la squadra capitolina desiderosa di riavvicinarsi alla vetta e il Como intenzionato a tornare a far punti preziosi per consolidare le speranze di una qualificazione europea.

Le probabili formazioni di Roma-Como

Per i giallorossi la formazione pensata da mister Gasperini dovrebbe essere un 3-4-2-1, con Svilar tra i pali, coadiuvato da Ghilardi, Mancini e Hermoso in difesa.

A centrocampo spazio a Rensch, Cristante, Koné e Wesley; in attacco Soulé e Pellegrini sosterranno il sempre pericoloso Dybala. La Roma dovrà fare a meno dello squalificato Celik.

Il Como, invece, si schiererà probabilmente con un 4-2-3-1 sotto la guida di Fabregas. In porta Butez; linea difensiva formata da Smolcic, Carlos, Ramon e Moreno. In mediana Perrone e Da Cunha, mentre Addai, Paz e Rodriguez cercheranno di sostenere la punta Douvikas, scelto per sopperire all’assenza di Morata.

Quote di Roma-Como: i giallorossi favoriti

I bookmaker vedono la Roma in vantaggio: William Hill quota infatti il successo della squadra di casa a 2.15, mentre il pareggio è dato a 3.10 e la vittoria del Como a 3.50.

Sulla stessa linea, Bet365 offre una valutazione simile, con il trionfo dei capitolini a 2.10, il pari a 3.30 e la sorpresa lariana a 3.60.

Le statistiche dei giocatori chiave: il pericolo Nicolas Paz

Guardando i protagonisti del match, per la Roma sarà vitale l'apporto del capitano Lorenzo Pellegrini, che in questa stagione ha collezionato già 588 minuti in campo.

Il centrocampista ha segnato 2 reti in 10 apparizioni, incutendo grande autorevolezza nel centrocampo con i suoi 296 passaggi completati e 11 tiri totali.

Paulo Dybala cercherà di illuminare il palcoscenico dell'Olimpico. Sebbene in calo nell'ultimo periodo, con una media voto di 6.66, l'attaccante ha comunque realizzato 1 gol e 1 assist in 10 partite.

Riflettori puntati anche su Matías Soulé, giovane talento argentino che ha brillato con una media valore di 7.27, realizzando 4 gol e confezionando 2 assist in 14 presenze stagionali. Con i suoi 409 passaggi, il giovane attaccante potrebbe essere determinante nella manovra romanista.

Per gli ospiti di Como, occhio al talento di Nicolas Paz, che ha realizzato 5 gol e 5 assist in 14 incontri. Con un'impressionante media voto di 7.5, il giovane argentino rappresenta la punta di diamante per Fabregas, con 631 passaggi e 33 tiri tentati dal quale la difesa giallorossa dovrà guardarsi bene.
