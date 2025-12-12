Liverpool e Brighton si preparano a sfidarsi ad Anfield sabato 13 dicembre alle ore 16, nell'ambito della sedicesima giornata della Premier League 2025/26. Le due squadre si presentano a questa partita appaiate in classifica a quota 23 punti, anche se i padroni di casa risultano favoriti secondo i bookmakers.
Le probabili formazioni di Liverpool-Brighton
Liverpool (4-2-3-1): Alisson Becker; Joseph Gomez, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Curtis Jones; Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Hugo Ekitike.
Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Lewis Dunk, Ferdi Kadioglu; Carlos Baleba, Diego Gomez; Yankuba Minteh, Georginio Rutter, Maxim De Cuyper; Danny Welbeck.
Quote di Liverpool-Brighton: Reds favoriti
Secondo i principali bookmaker, Liverpool parte con i favori del pronostico. William Hill quota la vittoria interna dei Reds a 1.67, il pareggio a 4.00 e il successo degli ospiti a 4.50.
Anche Bet365 conferma le aspettative, con quote rispettivamente di 1.67 per i padroni di casa, 4.00 per il pari e 4.75 per la vittoria del Brighton.
Giocatori chiave: Wirtz e Ekitike per i Reds, Minteh e Welbeck per i Seagulls
Nel Liverpool, Florian Wirtz, nonostante un inizio di stagione sottotono con una valutazione media di 6.48 in 14 apparizioni, è capace di giocate che possono cambiare volto alle partite.
Il suo contributo è essenziale per innescare azioni pericolose, grazie a 23 passaggi chiave effettuati nelle gare disputate.
Hugo Ekitike con 5 gol finora in 14 apparizioni, ha dimostrato di essere affidabile sotto porta. La sua prestazione è riflessa da una media di valutazione di 6.76, un dato che i tifosi sperano di veder crescere ulteriormente.
Per il Brighton, Yankuba Minteh si distingue a centrocampo con 4 assist all’attivo. Il suo dinamismo è testimoniato dalla bellezza di 36 dribbling riusciti, fattore che potrà creare non pochi grattacapi ai difensori del Liverpool.
In attacco, Danny Welbeck ha già messo a segno 7 reti in stagione e potrebbe rivelarsi un autentico pericolo per la retroguardia del Liverpool con la sua esperienza.