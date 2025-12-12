Liverpool e Brighton si preparano a sfidarsi ad Anfield sabato 13 dicembre alle ore 16, nell'ambito della sedicesima giornata della Premier League 2025/26. Le due squadre si presentano a questa partita appaiate in classifica a quota 23 punti, anche se i padroni di casa risultano favoriti secondo i bookmakers.

Le probabili formazioni di Liverpool-Brighton

Liverpool (4-2-3-1): Alisson Becker; Joseph Gomez, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Curtis Jones; Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Hugo Ekitike.

Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Lewis Dunk, Ferdi Kadioglu; Carlos Baleba, Diego Gomez; Yankuba Minteh, Georginio Rutter, Maxim De Cuyper; Danny Welbeck.

England Flag
Premier League
Giornata 16
13/12/2025 16:00
Liverpool
VS
Brighton
13/12/2025 16:00
Chelsea
VS
Everton
13/12/2025 18:30
Burnley
VS
Fulham
13/12/2025 21:00
Arsenal
VS
Wolves
14/12/2025 15:00
West Ham
VS
Aston Villa
14/12/2025 15:00
Crystal Palace
VS
Manchester City
14/12/2025 15:00
Nottingham Forest
VS
Tottenham
14/12/2025 15:00
Sunderland
VS
Newcastle
14/12/2025 17:30
Brentford
VS
Leeds
15/12/2025 21:00
Manchester United
VS
Bournemouth

Quote di Liverpool-Brighton: Reds favoriti

Secondo i principali bookmaker, Liverpool parte con i favori del pronostico. William Hill quota la vittoria interna dei Reds a 1.67, il pareggio a 4.00 e il successo degli ospiti a 4.50.

Anche Bet365 conferma le aspettative, con quote rispettivamente di 1.67 per i padroni di casa, 4.00 per il pari e 4.75 per la vittoria del Brighton.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
15
10
3
2
28 / 9
19
33
L
W
D
W
D
2
Manchester City
15
10
1
4
35 / 16
19
31
W
W
W
L
W
3
Aston Villa
15
9
3
3
22 / 15
7
30
W
W
W
W
W
4
Crystal Palace
15
7
5
3
20 / 12
8
26
W
W
L
W
D
5
Chelsea
15
7
4
4
25 / 15
10
25
D
L
D
W
W
6
Manchester United
15
7
4
4
26 / 22
4
25
W
D
W
L
D
7
Everton
15
7
3
5
18 / 17
1
24
W
W
L
W
W
8
Brighton
15
6
5
4
25 / 21
4
23
D
L
W
W
D
9
Sunderland
15
6
5
4
18 / 17
1
23
L
D
W
L
D
10
Liverpool
15
7
2
6
24 / 24
0
23
D
D
W
L
L
11
Tottenham
15
6
4
5
25 / 18
7
22
W
D
L
L
D
12
Newcastle
15
6
4
5
21 / 19
2
22
W
D
W
W
L
13
Bournemouth
15
5
5
5
21 / 24
-3
20
D
L
L
D
L
14
Brentford
15
6
1
8
21 / 24
-3
19
L
L
W
L
W
15
Fulham
15
5
2
8
20 / 24
-4
17
L
L
W
W
L
16
Leeds
15
4
3
8
19 / 29
-10
15
D
W
L
L
L
17
Nottingham Forest
15
4
3
8
14 / 25
-11
15
L
W
L
W
W
18
West Ham
15
3
4
8
17 / 29
-12
13
D
D
L
D
W
19
Burnley
15
3
1
11
16 / 30
-14
10
L
L
L
L
L
20
Wolves
15
0
2
13
8 / 33
-25
2
L
L
L
L
L

Giocatori chiave: Wirtz e Ekitike per i Reds, Minteh e Welbeck per i Seagulls

Nel Liverpool, Florian Wirtz, nonostante un inizio di stagione sottotono con una valutazione media di 6.48 in 14 apparizioni, è capace di giocate che possono cambiare volto alle partite.

Il suo contributo è essenziale per innescare azioni pericolose, grazie a 23 passaggi chiave effettuati nelle gare disputate.

Hugo Ekitike con 5 gol finora in 14 apparizioni, ha dimostrato di essere affidabile sotto porta. La sua prestazione è riflessa da una media di valutazione di 6.76, un dato che i tifosi sperano di veder crescere ulteriormente.

Per il Brighton, Yankuba Minteh si distingue a centrocampo con 4 assist all’attivo. Il suo dinamismo è testimoniato dalla bellezza di 36 dribbling riusciti, fattore che potrà creare non pochi grattacapi ai difensori del Liverpool.

In attacco, Danny Welbeck ha già messo a segno 7 reti in stagione e potrebbe rivelarsi un autentico pericolo per la retroguardia del Liverpool con la sua esperienza.
© RIPRODUZIONE VIETATA