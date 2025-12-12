Sarà uno dei big match della quindicesima giornata di Serie A quello tra Genoa e Inter, in programma il 14 dicembre alle ore 18:00 presso lo storico Stadio Luigi Ferraris di Genova. Mentre i rossoblù hanno ritrovato vigore sotto la nuova guida tecnica di Daniele De Rossi, gli uomini di Cristian Chivu vogliono riprendere il cammino verso la vetta dopo una battuta d'arresto europea. La partita vedrà da una parte la grinta e lo spirito di gruppo del Genoa, che aspira a una difficile impresa contro una delle pretendenti al titolo. In campo, al "Ferraris", si preannuncia battaglia.

Le probabili formazioni di Genoa-Inter

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.

Allenatore: Daniele De Rossi

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro Martínez, Bonny.

Allenatore: Cristian Chivu

Nella formazione di casa si spera nel recupero di Frendrup, mentre l'incertezza regna sul rientro di Ostigard, sostituito prontamente dal giovane Otoa. Per quanto riguarda l'Inter, l'infermeria è affollata: pesanti le assenze di Dumfries, Acerbi e Calhanoglu. Chivu potrebbe adattare Carlos Augusto sulla destra e concedere spazio a Sucic nel centrocampo al fianco di Zielinski a orchestrare il gioco.

Quote di Genoa-Inter: nerazzurri favoriti

Secondo i bookmaker, l'Inter è la netta favorita sul campo del Genoa. William Hill quota il successo ospite a 1.53, il pareggio a 3.90 e la vittoria casalinga dei rossoblù a 6.00. Dati simili anche da Bet365, che propone l'Inter vincente a 1.50, il pareggio a 4.20 e il successo genoano a 6.50.

Le statistiche dei protagonisti in campo: Colombo, Vitinha e Lautaro Martínez

Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa, ha giocato finora 14 partite nella stagione 2025, assicurando il proprio impegno con 795 minuti di gioco.

La sua permanenza in campo ha fruttato 2 gol e 1 assist, denotando una discreta qualità offensiva nonostante un rating medio di 6.46. Nel duello aereo il giovane attaccante ha però margini di miglioramento, avendo vinto 49 dei 141 duelli complessivi.

Vitinha, sempre tra le fila genoane, si sta confermando prezioso per l'attacco del Grifone: in 13 apparizioni ha messo a segno un gol e fornito un assist, partecipando attivamente al gioco con una valutazione media di 6.75. Come centrocampista duttile, ha collezionato 8 intercetti e vinto 63 dei suoi duelli complessivi.

Sul fronte ospite, Lautaro Martínez è pronto a guidare l'attacco nerazzurro forte delle sue 7 reti e 2 assist in 14 apparizioni.

L'argentino ha dimostrato la sua pericolosità con 31 tiri di cui 13 in porta, mantenendo un ottimo tasso di coinvolgimento nel gioco con 263 passaggi totali e un rating medio di 6.96. Il suo dinamismo nei duelli (54 vinti su 112) sarà cruciale per l'Inter per imporsi in una trasferta insidiosa.