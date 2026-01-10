Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube pochi minuti dopo il triplice fischio che ha sancito la vittoria della Roma con il Sassuolo per 2 a 0. Il giornalista, ha quindi fatto il punto sulle vicende dei giallorossi, tirando in ballo Gian Piero Gasperini e il calciomercato: "Io apprezzo davvero tanto le persone che riescono a ottenere risultati senza avere grandi disponibilità. Il piemontese può piacere o meno per come parla, ma il trionfo della Roma all'Olimpico è un capolavoro che porta la la sua forma e quella di Soulé e Kone, i due marcatori.

Eppure nel prepartita Massara aveva azionato il solito disco, dicendo che l'acquisto di Raspadori si deciderà nelle prossime ore, che Zirkzee è bloccato dallo United e che i talenti alla Roma non li danno. In tutto questo siamo arrivati quasi a metà gennaio, quindi arrivo a dire che il vero colpo di mercato della società capitolina resta Gasperini, che dovrebbe essere aiutato. E invece la storia di Raspadori sta diventando patetica, non arrivano altri al posto dell'attaccante italiano senza pensare che alla Roma servirebbero addirittura due attaccanti".

Roma, Pedullà: 'Chapeau a Gasperini per quello che sta facendo'

Ancora Pedullà: 'Non dimentichiamo inoltre che alla Roma qualcuno dovrà andare via li davanti: Baldanzi ad esempio è uno dei candidati a lasciare Trigoria e su di lui c'é il pressing della Fiorentina.

In tutto questo io ritengo che un allenatore fresco di nomina debba essere preso per mano e invece Gasperini è costretto a giocare con l'artiglieria leggera. Oggi peraltro gli si è fatto male anche Ferguson, Dovbyk è out e deve inventarsi dei numeri con il poco che gli rimane a disposizione. Chapeau al tecnico piemontese".

Roma, a cosa fa riferimento Pedullà

La critica di Pedullà nei confronti di Massara nasce dalle parole del ds giallorosso dette ai microfoni di Dazn nel pre-gara di Roma-Sassuolo: "Raspadori? Trattativa che esiste e in via di definizione in tempi rapidi. Domani? È plausibile sia quello il tempo in cui avremo più chiaro tutto lo scenario. Robinio Vaz? Un grande talento, ma in questo momento è improbabile mentre per Zirkze, lo United ha chiuso ogni discussione di mercato".