La domenica sera di Serie A si accende con un appuntamento che profuma già di verdetto anticipato. A San Siro va in scena Inter-Napoli, il big match della ventesima giornata, una sfida che ex calciatori e addetti ai lavori indicano come il primo vero crocevia nella corsa allo scudetto. Le due squadre sono considerate le principali candidate al titolo e il confronto diretto potrebbe incidere in maniera pesante sugli equilibri del campionato, non solo a livello di classifica ma anche sul piano psicologico.

Inter-Napoli, una sfida che può segnare la stagione

L’Inter di Cristian Chivu arriva all’appuntamento da capolista e con la possibilità concreta di tentare la prima vera fuga della stagione. In caso di successo contro il Napoli, i nerazzurri salirebbero infatti a quota 45 punti, portandosi a +7 proprio sui partenopei e lanciando un segnale fortissimo al resto del campionato. Un vantaggio del genere, a metà stagione, potrebbe rappresentare una base solida su cui costruire la corsa finale al titolo. Dall’altra parte, però, c’è un Napoli che non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo della comparsa. Una vittoria a San Siro permetterebbe alla squadra di Antonio Conte di ridurre il gap con i nerazzurri a una sola lunghezza di distanza, riaprendo completamente i giochi e ribaltando l’inerzia del campionato.

I precedenti, la tensione e il valore delle rose rendono la sfida un vero spareggio anticipato.

Assenze pesanti e dubbi di formazione

Il compito del Napoli si presenta però tutt’altro che semplice, anche alla luce delle assenze con cui Conte dovrà fare i conti. I partenopei saranno infatti privi di Romelu Lukaku, lungo degente e pedina fondamentale nell’economia offensiva azzurra. A questa mancanza si aggiunge quella di David Neres, titolarissimo sulla fascia destra e costretto al forfait per un problema muscolare. Due defezioni che riducono sensibilmente le soluzioni offensive a disposizione dell’allenatore salentino, chiamato a rispolverare quasi certamente il pur sempre pronto Matteo Politano.

Sul fronte Inter, invece, filtra maggiore ottimismo. Cristian Chivu dovrebbe recuperare Lautaro Martinez, l’uomo rimasto in dubbio fino alla vigilia ma ormai vicino al rientro. Con l’argentino a disposizione, i nerazzurri potrebbero presentarsi al big match con il miglior undici possibile, forti di una condizione fisica e mentale che li ha portati in testa alla classifica.