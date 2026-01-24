Como e Torino si affronteranno sabato 24 gennaio alle 15:00, in uno Stadio Ennio Tardini di Parma che profuma d’agonismo e di Serie A ritrovata. Siamo alla ventiduesima giornata, una tappa già densa di significati e fondamentali snodi per entrambe le squadre: i lariani di Fabregas, vera sorpresa del campionato, vogliono consolidare la loro posizione a ridosso delle grandi, mentre il Toro di Baroni cerca punti pesanti per rilanciare la propria classifica e allontanare le incognite della seconda parte di stagione. È una sfida importante anche perché arriva dopo il colpaccio del Como all’Olimpico contro la Lazio, risultato che ha acceso l’entusiasmo tra i sostenitori biancoblù.

Le probabili formazioni: Fabregas e Baroni tra certezze e ballottaggi

Como si conferma con il suo 4-2-3-1 diventato marchio di fabbrica nell’era Fabregas: davanti al portiere Butez, la linea difensiva è composta da Smolcic (favorito su Van der Brempt al 60%), Diego Carlos, Ramon e Valle (leggermente avanti su Moreno nel duello prepartita). A centrocampo i due schermi sono Perrone e Da Cunha, mentre la fantasia e l’imprevedibilità sulla trequarti saranno affidate a Rodriguez, Paz e Baturina, trio giovane ma già decisivo. In attacco la certezza è Douvikas, terminale designato dei biancoblù. Panchina lunga e con alternative di qualità come Cerri e Caqueret, oltre a una situazione infortunati che tiene ancora in sospeso Goldaniga, Diao, Morata e Addai.

Torino risponde con il 3-5-2, modulo caro a Baroni e ideale per sfruttare il dinamismo degli esterni. Tra i pali ci sarà Paleari, mentre in difesa il ballottaggio più rovente è tra Tameze e Maripan (vanta un 60% per Tameze). In avanti è testa a testa tra Zapata e Njie per affiancare Adams, con Duván che resta leggermente favorito. Il centrocampo è ricco d’intensità e inserimenti: Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Lazaro sono tutti candidati per una maglia dal primo minuto. In panchina attenzione a possibili innesti a gara in corso come Ngonge e Simeone. Il Toro dovrà fare a meno però di Schuurs, Savva, Dembélé, Gineitis e Aboukhlal, ancora in fase di recupero.

Quote: Como favorito, Torino all’assalto a quota altissima

I bookmaker vedono nettamente avanti il Como, confermando il buon momento degli uomini di Fabregas. William Hill quota la vittoria interna a 1.65, il pareggio a 3.60 e il successo esterno dei granata a 5.00. Ancora più marcato lo scarto secondo Bet365, che offre il segno 1 a 1.62, la X a 3.75 e la vittoria del Toro addirittura a 6.00.

Una differenza di valutazione che pesa tutto sulle spalle di una squadra ospite chiamata a cambiare passo, mentre la spinta offensiva del Como sembra essere garanzia di spettacolo e, secondo le stime, di tre punti quasi blindati.

Le stelle in campo: Paz direttore d’orchestra lariano, occhi anche su Baturina e Douvikas

Tra i protagonisti annunciati del match spicca Nicolás Paz, autentico faro del centrocampo lariano.

Ventuno anni, argentino di talento, ha già collezionato 21 presenze stagionali (20 da titolare), risultando tra i migliori del Como per rendimento. Con 8 gol e 6 assist in stagione, è il vero grimaldello tra le linee e la sua capacità di inserirsi (53 tiri totali, di cui ben 32 nello specchio) fa di lui uno dei centrocampisti più prolifici e pericolosi della Serie A. Impressionante anche la mole di gioco: 893 passaggi tentati con 40 chiavi per l’ultimo tocco, a cui va aggiunta la qualità nei duelli (153 vinti su 286) e una certa propensione al dribbling (48 riusciti su 83 tentati). Attenzione, però: Paz è in diffida, e da buon faro dell’orchestra dovrà gestire col bilancino ogni intervento per evitare squalifiche dannose.

Sul fronte offensivo da segnalare anche le prestazioni di Anastasios Douvikas. L’attaccante greco, chiamato a finalizzare la manovra biancoblù, ha messo a segno 6 gol in 21 presenze, molti dei quali da subentrato, segno di un’arma letale anche a gara in corso. Douvikas è particolarmente letale dagli undici metri, unico penalty segnato sui rigori tentati, e vanta 23 tiri totali con 13 nello specchio, oltre alla capacità di proteggere palla e giocare per la squadra (63 duelli vinti su 142 e 13 passaggi chiave nel tabellino).

Sul versante granata le speranze sono affidate anche a Valentino Lazaro, terzino austriaco capace di abbinare lavoro difensivo e supporto in fase d’attacco. Lazaro ha all’attivo 20 presenze, di cui 17 da titolare, offrendo 2 assist in stagione e una percentuale di successo nei duelli che supera il 44% (52 vinti su 118).

Da non sottovalutare il contributo negli intercetti (17) e nei tackle (29), segno della sua costante presenza sulle due fasi del gioco.

In attacco il Torino punta sulla fisicità di Che Adams – 3 gol e 1 assist in 20 apparizioni – e sulla voglia di riscatto di Duván Zapata, ancora alla ricerca della miglior condizione dopo una prima parte di stagione fatta più di subentri che di titolarità (1 gol in 15 presenze, 10 delle quali da subentrato, con una media realizzativa da affinare).

Martin Baturina, infine, completa la linea offensiva del Como con ottimi numeri in rapporto al minutaggio: il centrocampista croato classe 2003 ha già realizzato 3 reti e 2 assist in 13 presenze, risultando una mina vagante pronta ad accendersi in qualsiasi momento della partita.