La sfida tra Cagliari e Milan, in programma oggi alle 20.45 alla Unipol Domus Arena, apre ufficialmente il nuovo anno calcistico della Serie A 2025/26. La partita non è solo il primo match del 2026, ma rappresenta un altro cruciale banco di prova per il Milan reduce dal convincente 3‑0 rifilato all’Hellas Verona nell’ultima giornata del 2025 e con l’opportunità di inserirsi momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa dei match di Inter e Napoli nella corsa al primato e al titolo di campioni d'inverno.

MATCH DAY 🔴🔵



⚽️ #CagliariMilan

⏰ 20.45

📺 DAZN Sky Sport

🏟️ Unipol Domus pic.twitter.com/7PrnbMzRkE — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) January 2, 2026

L’ambiente di casa è carico: il Cagliari è reduce da una prova di carattere che ha regalato tre punti nella lotta salvezza, e Pisacane spera di replicare quel piglio contro un avversario di spessore.

Un appuntamento che arriva in un clima già segnato dall’apertura ufficiale della sessione di calciomercato invernale. La squadra di casa è stata capace di gestire bene la pressione e di sfruttare gli spazi concessi dagli avversari nelle ultime uscite, ma per impensierire il Milan servirà una prestazione di sacrificio, ritmo alto e lucidità in transizione. I sardi devono ancora limare qualche sbavatura difensiva, ma la fase offensiva ha mostrato sprazzi interessanti grazie alla velocità di Kilicsoy e all’intelligenza di Gaetano.

Per il Cagliari, il tecnico schiererà molto probabilmente un 3‑5‑1‑1, un modulo pensato per garantire equilibrio tra i reparti e cercare velocità nell’ultimo terzo di campo.

Secondo le ultime indicazioni, davanti al portiere Caprile agirà un terzetto difensivo con Deiola, Zappa e Luperto, chiamato a mantenere ordine contro i cambi di gioco rossoneri. Sulle fasce gli esterni Palestra e Idrissi dovrebbero garantire ampiezza e corsa, mentre il cuore della mediana sarà affidato a Adopo, Prati e Liteta, con qualità di palleggio e capacità di inserirsi nelle seconde palle. Sulla trequarti Gaetano ha il compito di collegare centrocampo e attacco, dando rifinitura a Kilicsoy, riferimento offensivo centrale, pronto a sfruttare gli spazi in profondità. Tra i giocatori a disposizione, «alternative tattiche» come Esposito o giovani di prospettiva come Pintus potrebbero entrare nel corso della gara per dare freschezza e modificare l’inerzia dell’attacco.

Il Milan dovrà fare i conti con alcuni dubbi di formazione: Nkunku non è convocato dopo la doppietta che l'ha visto protagnoista contro l'Hellas, mentre anche Pulisic resta in forte dubbio. Allegri potrebbe quindi optare per un 3‑5‑1‑1, con Leao come prima punta e Loftus‑Cheek alle spalle. Il centrocampo sarà formato da Fofana, Modrić e Rabiot, pronti a garantire qualità, ritmo e gestione della manovra. In difesa, la situazione di Pavlović è da monitorare: se non ce la facesse, il tecnico può scegliere tra Bartesaghi con Estupiñán nella linea dei cinque o schierare Odogu da centrale.

L’arrivo di Fullkrug in prestito consente ad Allegri di avere un’opzione offensiva pronta a gara in corso, utile per dare fisicità e profondità all’attacco e gestire eventuali momenti delicati della partita.

A dirigere la sfida sarà Rosario Abisso, arbitro della CAN di Palermo, affiancato dagli assistenti Luigi Rossi e Claudio Barone. Matteo Marchetti fungerà da quarto ufficiale, mentre dalla sala VAR ci sarà Giacomo Camplone con l’assistenza di Marco Di Bello.

Cagliari: La squadra dei giocatori convocati da Pisacane per la sfida contro il Milan

Portieri: Caprile, Radunovic, Ciocci.

Difensori: Palestra, Zappa, Di Pardo, Idrissi, Luperto, Mina, Obert, Pintus, J. Rodriguez.

Centrocampisti: Prati, Adopo, Deiola, Rog, Mazzitelli, Gaetano, Cavuoti, Liteta.

Attaccanti: Pavoletti, Borrelli, Luvumbo, Kiliçsoy, S.

Esposito, Trepy.

Milan: I giocatori di Max Allegri per la trasferta di Cagliari

Portieri: Maignan, Terracciano, Torriani.

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Estupinan, Odogu, Gabbia, Tomori.

Centrocampisti: Fofana, Modric, Rabiot, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. Saelemaekers;

Attaccanti: Castiello, Füllkrug, Leao, Pulisic,