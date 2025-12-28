Ore 11:40 - Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Milan - Hellas Verona

Milan - Hellas Verona le formazioni ufficiali:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic.

In panchina: Terracciano, Torriani; Athekame, Estupiñan, Odogu; Fofana, Jashari, Ricci; Castiello. Allenatore: Allegri.

Our eleven Rossoneri to face Verona 👊



Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/DqLhdE8Mgv — AC Milan (@acmilan) December 28, 2025

Hellas Verona (3-5-1-1): Montipò; Núñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Elmusrati, Bernède, Bradarić; Giovane; Mosquera.

In panchina: Perilli, Toniolo; Ebosse, Fallou, Valentini; Gagliardini, Harroui, Kastanos, Serdar, Slotsager, Yellu; Ajayi, Orban, Sarr. Allenatore: Zanetti (squalificato, in panchina Bertolini).

La partita tra Milan ed Hellas Verona apre il programma domenicale della Serie A con il lunch match delle 12.30 a San Siro, ma rappresenta soprattutto l’ultima uscita ufficiale del 2025 per entrambe le squadre. Una gara che per i rossoneri assume il valore di un passaggio obbligato nella corsa europea e che per il Verona vale punti pesanti in chiave salvezza, in un finale d’anno che può indirizzare il prosieguo della stagione.

Il Milan arriva a questo appuntamento dopo giorni intensi e non semplici. La squadra di Allegri è reduce dall’eliminazione in Supercoppa italiana, dove il Milan è stato eliminato dal Napoli in semifinale, mancando così l’accesso alla finale del torneo. Un ko che ha lasciato scorie soprattutto sul piano mentale e che rende la sfida contro il Verona ancora più delicata, anche alla luce di un campionato vissuto fin qui tra alti e bassi. L’obiettivo, davanti al proprio pubblico, è chiudere il 2025 con una vittoria per dare continuità ai risultati e ridurre il distacco dalle posizioni che contano.

👉 Match Preview 👈

Leggi l'avvicinamento a Milan-Hellas Verona, ultima partita del 2025 — AC Milan (@acmilan) December 28, 2025

Situazione diversa ma altrettanto complessa per l’Hellas Verona, che arriva a San Siro con la necessità di fare punti dopo un periodo complicato in campionato.

I gialloblù sono reduci da un risultato negativo nell’ultimo turno di Serie A, che ha mantenuto la squadra nelle zone calde della classifica. La trasferta contro il Milan rappresenta quindi un banco di prova impegnativo, ma anche un’occasione per chiudere l’anno con un segnale di reazione, affidandosi a compattezza difensiva e ripartenze.

La squadra di Allegri si presenta all’appuntamento con alcune scelte ormai consolidate e altre legate alla gestione fisica dei singoli. Il tecnico rossonero dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Maignan tra i pali e una linea difensiva che deve sopperire all'assenza di Matteo Gabbia e sarà composta da Tomori, De Winter e Pavlović, chiamata a garantire solidità soprattutto sulle palle inattive.

Sugli esterni spazio a Saelemaekers a destra e Bartesaghi a sinistra, con il compito di accompagnare la manovra e coprire in fase di non possesso. In mezzo al campo il peso della costruzione passerà dai piedi di Modrić, affiancato da Loftus-Cheek e Rabiot, un trio chiamato a dare qualità, fisicità e ritmo alla manovra. Davanti, il Milan dovrebbe puntare sulla coppia formata da Nkunku e Pulisic, con il primo più libero di muoversi tra le linee e l’americano pronto ad attaccare la profondità.

L’Hellas Verona risponde con un 3-5-1-1 improntato alla prudenza. Davanti a Montipò, la linea difensiva dovrebbe essere formata da Núñez, Nelsson e Bella-Kotchap, con l’obiettivo di chiudere gli spazi centrali e costringere il Milan a sviluppare il gioco sulle corsie laterali.

A centrocampo, Oyegoke e Bradarić agiranno sulle fasce, mentre in mezzo Niasse, Elmusrati e Bernède saranno chiamati a schermare la manovra rossonera e a ripartire con rapidità. Sulla trequarti Giovane avrà il compito di collegare i reparti e supportare Mosquera, riferimento offensivo dei gialloblù.

La partita si preannuncia come una sfida di pazienza per il Milan, chiamato a fare la gara contro un Verona compatto e pronto ad approfittare di eventuali sbavature. Chiudere il 2025 con un risultato positivo rappresenta un obiettivo chiave per entrambe: per i rossoneri significherebbe lasciarsi alle spalle la delusione della Supercoppa, per i gialloblù darebbe ossigeno a una classifica che resta delicata.

In un orario spesso ricco di insidie, ogni dettaglio potrà fare la differenza.

L'arbitro del match sarà Michael Fabbri della Sezione CAN di Ravenna. Il direttore di gara sarà assistito in campo da Gamal Mokhtar e Alex Cavallina. Il quarto uomo sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Dalla sala VAR agiranno Paolo Silvio Mazzoleni, assistito da Manuel Volpi.

Milan: I giocatori convocati da Massimiliano Allegri per l'ultima partita del 2025

Portieri: Maignan, Terracciano, Torriani.

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Estupiñan, Odogu, Pavlović, Tomori.

Centrocampisti: Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Ricci, Saelemaekers.

Attaccanti: Castiello, Nkunku, Pulisic.

Hellas Verona: I giocatori convocati da Bertolini (assente per squalifica Zanetti) per la gara di San Siro

Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo.

Difensori: Bella-Kotchap, Ebosse, Fallou, Nelsson, Núñez, Valentini.

Centrocampisti: Bernède, Bradarić, Elmusrati, Gagliardini, Harroui, Kastanos, Niasse, Oyegoke, Serdar, Slotsager, Yellu.

Attaccanti: Ajayi, Giovane, Mosquera, Orban, Sarr.