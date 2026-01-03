Il calciomercato di gennaio potrebbe entrare prepotentemente nel vivo già a partire dalle prime battute, soprattutto per le squadre in lotta per lo scudetto. La Juventus sta valutando l'opportunità di portare a Torino Guido Rodríguez, mediano argentino del West Ham United e campione del mondo in carica. L'operazione, emersa nelle ultime settimane di mercato, si profila come un potenziale affare a basso costo, con il giocatore che ha già dato la sua completa disponibilità al trasferimento immediato.

La situazione attuale

Secondo quanto riportato da diverse fonti giornalistiche, tra cui Sky Sport e La Gazzetta dello Sport, la Juventus è in contatto con il West Ham per un'eventuale cessione.

L'idea che circola con maggiore insistenza è quella di un prestito con diritto o, nel caso maggiormente invasivo, obbligo di riscatto. Una formula che permetterebbe ai bianconeri di non appesantire il bilancio in questa finestra invernale, mantenendo un occhio sui grandi obiettivi estivi, su tutti quello di Sandro Tonali.

Il costo dell'operazione si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, una cifra considerata abbordabile data l'età del giocatore (31 anni) e il suo contratto in scadenza nel giugno 2026. Il West Ham, che lo ha acquisito a parametro zero in precedenza, non si opporrebbe alla cessione.

Il Profilo del giocatore e l'aspetto tattico

Guido Rodríguez è un centrocampista difensivo e fisicamente strutturato, noto per la sua abilità nel recupero palla e per la capacità di fornire equilibrio tattico alla squadra.

In questa stagione ha avuto un utilizzo limitato con il West Ham, collezionando 5 presenze in Premier League per un totale di 168 minuti giocati.

: Esperienza internazionale (campione del mondo e del Sud America con l'Argentina), fisicità, senso della posizione. Punti di debolezza: Età (31 anni), utilizzo ridotto nell'attuale stagione.

L'allenatore Luciano Spalletti lo apprezzerebbe per le sue caratteristiche, vedendolo come una soluzione immediata per rinforzare il reparto mediano, in attesa di definire strategie a lungo termine. Potrebbe essere, in questa seconda parte della stagione, una valida alternativa a Locatelli e Thuram.

La decisione finale

La palla passa ora alla dirigenza bianconera: l'operazione è fattibile e gradita al giocatore, ma la scelta finale dipenderà dalla volontà di investire subito su un profilo esperto e funzionale al gioco di Spalletti o se attendere giugno per un colpo di mercato più oneroso. Il mercato di gennaio si avvia verso le fasi calde, e la storia tra Guido Rodríguez e la Juventus potrebbe arricchirsi presto di nuovi capitoli.