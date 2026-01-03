È ufficialmente partita la finestra invernale di calciomercato, aperta il 2 gennaio 2026, con diverse società italiane già attive nelle prime trattative formali.

La Sampdoria è tra i club più dinamici, con la definizione dell’arrivo di Salvatore Esposito dallo Spezia: accordo su prestito con obbligo di riscatto a favore dei blucerchiati, operazione che consentirà al centrocampista di trasferirsi a Genova per rinforzare la mediana in vista del girone di ritorno.

Tra le altre ufficialità del primo giorno: diversi club di Serie C e B hanno completato trasferimenti a titolo definitivo o temporaneo, come alcuni movimenti in prestito e firme confermate.

Nel frattempo il mercato di Serie A entra nel vivo, con il Milan che ha ufficializzato l’arrivo di Niclas Füllkrug e la Sampdoria che lavora anche su altri rinforzi, mentre squadre come Roma e Inter seguono contatti per nuovi inserimenti nelle rispettive rose.

Il quadro generale è di un mercato che, appena aperto, mostra già primi colpi concreti e strategie chiare per rinforzare le rose in vista del secondo semestre stagionale.

Calciomercato live: 3 gennaio