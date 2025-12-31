Secondo quanto riferito dal giornalista Marcello Chirico sulla piattaforma Youtube, Federico Chiesa tornerebbe molto volentieri a vestire la maglia della Juventus già dal prossimo gennaio. Un desiderio che si sposerebbe con la visione di Luciano Spalletti, che avrebbe manifestato il suo consenso nel ritorno del classe '97.

Juventus, Chirico: 'Chiesa tornerebbe molto volentieri a Torino'

Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della Juventus e delle indiscrezioni che vorrebbero i bianconeri pronti ad accogliere una vecchia conoscenza, Federico Chiesa: "Terrei le antenne dritte sul possibile ritorno dell'esterno toscano: da quello che so, lui tornerebbe molto volentieri alla Continassa e lo stesso Spalletti lo vorrebbe in rosa.

Si tratterebbe comunque di prenderlo in prestito e stabilire poi eventualmente con il Liverpool se chiudere la trattativa con un diritto o obbligo di riscatto da pagare a determinate condizioni. In ogni caso Slot non lo vede proprio e la riprova di questo si può constatare nelle ultime gare, dove Chiesa avrebbe potuto giocare di più per l'assenza di Salah, impegnato in coppa d'Africa, e invece continua a sedere in panchina. Insomma, non c'é questa predilezione nei suoi confronti da parte del tecnico olandese, mentre Spalletti lo vedrebbe ideale sia in un tridente leggero che in un tridente pesante".

Chirico ha poi concluso parlando della vicenda legata al futuro di Perin: "Ieri erano uscite delle indiscrezioni che volevano Juve e Genoa a contatto per il portiere Perin e si era persino paventata l'ipotesi di un inserimento nelle trattative di Norton-Cuffy.

Oggi invece, da quello che mi risulta, la società piemontese ha informato quella ligure di non avere nessuna intenzione di cedere il proprio secondo portiere. Questo per diversi motivi: primo, la Juventus non ha ancora trovato un degno erede di Perin; secondo, se i bianconeri lasciassero andare l'estremo difensore Laziale, si ritroverebbero a giocare due partite di Champions League con Di Gregorio e Pinsoglio in rosa. Inoltre non va ignorato il fatto che Perin all'interno dello spogliatoio bianconero sia un vero e proprio leader, tanto è vero che Spalletti lo ha ridefinito un influencer. Il classe '92 infatti funge da legante fra la squadra e lo staff tecnico e il suo parere ha un certo peso fra i giocatori bianconeri".

Chiesa, dove potrebbe essere impiegato da Luciano Spalletti nella Juventus

Nel caso Chiesa tornasse davvero alla Juventus, allora potrebbe rivestire diversi ruoli. Innanzitutto il classe '97 avrebbe il compito di far rifiatare Kenan Yildiz, il vero titolare inamovibile della fascia sinistra, subentrando al suo posto o partendo da titolare nelle partite più abbordabili. Chiesa potrebbe inoltre agire sulla destra, nel caso in cui sia Conceicao che Zhegrova fossero indisponibili e persino come centravanti mascherato.