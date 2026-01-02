Secondo le ultime indiscrezioni dalla Continassa, la Juventus sarebbe disposta ad ascoltare offerte in estate per Michele Di Gregorio, estremo difensore affidabile ma non intoccabile. Se il primo portiere bianconero dovesse quindi uscire, allora l'ad Damien Comolli andrebbe a caccia di un profilo giovane ma capace di alzare l'asticella in quel ruolo.

Juve, Di Gregorio piace ma non sarebbe più considerato intoccabile

Il futuro della porta della Juventus è tutt’altro che già scritto, nonostante oggi Michele Di Gregorio goda della stima piena dell’ambiente e della dirigenza.

La sua posizione resta solida, ma il mercato potrebbe cambiare scenari anche apparentemente definiti. Qualora dovesse arrivare un’offerta importante alla Continassa, capace di soddisfare sia il club sia il giocatore, le certezze potrebbero rapidamente lasciare spazio a valutazioni più profonde.

Attorno all’estremo difensore bianconero, infatti, continuano ad accendersi i radar di diverse società, in particolare dalla Premier League. A conferma di questo, basti tornare indietro di qualche mese, quando il Manchester City di Pep Guardiola tentò di mettere in piedi una doppia operazione che avrebbe coinvolto sia Andrea Cambiaso sia Di Gregorio.

Un interesse, quello delle squadre inglesi, che nascerebbe dalle caratteristiche tecniche del giocatore: il portiere bianconero, oltre a garantire una solidità fra i pali non indifferente, vanta una particolare capacità di impostazione dal basso.

La sua precisione nei passaggi e anche nei rilanci è ormai nota e farebbe particolarmente gola a quelle squadre che impostano il proprio gioco su un possesso palla dominante.

Juventus, i nomi alternativi a Di Gregorio: da Mandas a Provedel fino a Montipò e Falcone

La cessione di Di Gregorio non sarebbe più argomento tabù alla Continassa e non a caso negli ultimi mesi, alla Juventus si starebbe osservando con attenzione diversi profili di fascia intermedia della Serie A. In cima alle preferenze ci sarebbe Mandas della Lazio, ma nel caso specifico, il greco farebbe particolarmente gola nel caso in cui Perin dovesse lasciare la formazione piemontese. Sempre dalla Lazio, Comolli apprezzerebbe anche il nome di Provedel, titolare inamovibile fra i pali biancocelesti che potrebbe lasciare la Capitale per una cifra vicina ai 5 milioni di euro.

Un altro profilo attenzionato sarebbe quello di Montipò del Verona, mentre restano monitorati anche Falcone del Lecce e Ravaglia del Bologna, protagonisti di una crescita costante. E sullo sfondo c’è sempre Emil Audero, cresciuto nel settore giovanile juventino, già contattato la scorsa estate prima di scegliere la titolarità alla Cremonese.