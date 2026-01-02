Il nuovo uomo mercato della Juventus Marco Ottolini, d’intesa con il tecnico Luciano Spalletti, avrebbe individuato in Xaver Schlager del Lipsia il profilo ideale per dare equilibrio al centrocampo bianconero. Seguito già da qualche mese e con il contratto in scadenza nel giugno 2026, l’idea di mercato della società piemontese è quella di anticipare l’ingaggio di Schlager già nei primi giorni di gennaio, con lo scopo di evitare eventuali intromissioni di altre società pronte ad accoglierlo a parametro zero. Parallelamente, la dirigenza bianconera starebbe seguendo con una certa attenzione anche la situazione legata a Guido Rodriguez, centrocampista del West Ham e altro profilo gradito a Spalletti.

Perché la Juventus sarebbe interessata a Schlager

Centrocampista noto per la sua aggressività agonistica, per la capacità di recuperare palloni e per la grande duttilità tattica, Schlager rappresenterebbe l'innesto perfetto utile a garantire maggiore equilibrio alla squadra e un'alternativa di qualità e quantità al tecnico bianconero Spalletti che del centrocampista austriaco è anche un estimatore. Caratteristiche che starebbero spingendo la Juventus ad anticipare le proprie strategie nei confronti del giocatore senza nemmeno aspettare l’opportunità d’ingaggiarlo a parametro zero tra qualche settimana. Il costo dell’eventuale operazione di mercato deve essere naturalmente inferiore ai 10 milioni di euro.

Spalletti e l'idea Schlager: come cambierebbe il centrocampo della Juventus

L'eventuale arrivo di Schlager a Torino potrebbe garantire maggiore solidità agli assetti tattici di Spalletti. Infatti, oltre ad apprezzare molto la capacità dell'austriaco nell’aggredire il portatore di palla avversario, il tecnico toscano sembra intenzionato ad affidare a Schlager il ruolo di mediano in un ipotetico 4-2-3-1, oppure quello di centrale di centrocampo in un 4-3-3, chiedendo all'attuale calciatore del Lipsia la protezione della difesa e la possibilità di velocizzare l’azione della propria squadra garantendo nel contempo anche inserimenti senza palla. Tutto questo perché Spalletti vedrebbe in lui quel motore instancabile di centrocampo in grado di mantenere accorciare le distanze tra i reparti con intelligenza con il fine ultimo di schiacciare gli avversari nella loro metà campo.

I numeri di Schlager con il Lipsia

Nonostante sia stato condizionato da qualche infortunio, Schlager ha collezionato prestazioni di altissimo livello con la maglia del Lipsia, distinguendosi soprattutto per una precisione nei passaggi superiore all'85%.

Oltre alla fase difensiva, Schlager ha mostrato anche una buona visione di gioco. Dalla stagione 2022/23 in particolare, il giocatore austriaco ha indossato 92 volte la maglia del Lipsia, fornendo nove assist ai compagni e mettendo assieme anche quattro gol. Giocatore sostanzialmente corretto e dote imprescindibile per un mediano, nella sua avventura al Lipsia, Schlager ha collezionato 16 cartellini gialli e tra Bundesliga, Champions League e coppa di Germania, senza però essere mai espulso.