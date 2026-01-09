Lois Openda potrebbe lasciare la Juventus in questa finestra invernale di calciomercato. L'attaccante belga ha offerto prestazioni tra luci ed ombre e per questo il club bianconero potrebbe valutare delle offerte congrue già per gennaio. Gli estimatori non mancano a cominciare dal Fenerbahce.

Possibile addio per Openda, si valutano Castro e Dzeko

Una sola rete in 16 presenze per il classe 2000 arrivato in estate dal Lipsia per una cifra vicina ai 40 milioni. Il 25enne belga non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante e potrebbe esser ceduto per reinvestire il denaro e completare l'organico.

Stando ad ad alcuni rumors, ci sarebbe un sondaggio del Fenerbahce a caccia di un attaccante di spessore internazionale per migliorare quanto di buono fatto nella prima parte di stagione. Il club turco sta prendendo in considerazione diversi profili e tra questi ci sarebbe anche quello del numero 20 bianconero. Al momento non si può parlare di una trattativa già avviata tra i due, ma di un sondaggio da parte del Fenerbahce che dovrà accontentare le richieste economiche della Vecchia Signora che si aggirano attorno ai 35 milioni.

In caso di cessione da parte del belga, il club bianconero ritornerebbe sul mercato per completare il parco attaccanti a disposizione di mister Spalletti. Resta in auge la candidatura di Artem Dovbyk che potrebbe lasciare la Roma ed è nel mirino anche del Napoli.

Viva anche la pista legata a Santiago Castro ma i costri dell'operazione sono importanti vista la richiesta di 45 milioni da parte del Bologna; infine, da non scartare l'idea low cost che risponde al nome di Edin Dzeko.

Il Galatasaray mette nel mirino Koopmeiners

Altro giocatore che non è mai riuscito a dare continuità di rendimento durante il suo percorso in bianconero è Teun Koopmeiners. Arrivato dall'Atalanta con grandi aspettative, l'olandese non ha una collocazione chiara in campo e la Vecchia Signora potrebbe prendere in considerazione delle offerte già a gennaio.

Stando alle ultime notizie, ci sarebbe un sondaggio da parte del Galatasaray che starebbe valutando la candidatura dell'olandese per rinforzare il centrocampo.

Il club bianconero prenderebbe in considerazione solo offerte a titolo definitivo con una cifra a partire dai 35 milioni di euro, una formula che al momento va a scontrarsi con l'eventuale formula proposta dalla società turca che vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto fissato a giugno.

L'eventuale addio di Koopmeiners riaprirebbe le porte a Davide Frattesi che resta uno degli obiettivi principali per la mediana. L'Inter non fa sconti e chiede 30-35 milioni per cedere il centrocampista italiano.