La Juventus è una delle società più attive sul fronte calciomercato. Nonostante l'ottima prestazione offerta da Jonathan David contro il Sassuolo, la dirigenza bianconera sta sondando diversi profili per completare il reparto offensivo vista la volontà di competere su tutti i fronti. Sono tanti i nomi sul tavolo e tra questi ci sarebbe anche quello di Edin Dzeko che potrebbe lasciare la Fiorentina già a gennaio.

Idea Dzeko per puntellare l'attacco

Complice un inizio complicato per il club viola, l'esperto bomber bosniaco non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante sia con Pioli che con Vanoli e starebbe meditando l'addio per giocare con una maggiore continuità.

Stando ad alcune indiscrezioni, la Juventus starebbe sondando il terreno per capire i margini di manovra per un'eventuale trattativa con la società di Commisso. Sarebbe una trattativa low-cost con i bianconeri che andrebbero ad investire una cifra bassa per accaparrarsi le prestazioni dell'ex Roma e Manchester City. Al momento non c'è un affare in corso o una trattativa ben avviata tra le parti, ma si parla di un sondaggio da parte della Vecchia Signora che potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni.

Esperienza, leadership, grande personalità e capacità realizzativa. Dzeko andrebbe a completare il reparto offensivo a disposizione di Spalletti con caratteristiche differenti rispetto a David ed Openda, e permetterebbe al tecnico di Certaldo di poter adottare anche moduli con il doppio centravanti.

Non solo Lazio e Fiorentina, anche la Cremonese su Miretti

Fabio Miretti è uno dei calciatori della Juventus più corteggiati sul fronte calciomercato. Dopo una buona stagione al Genoa, il centrocampista classe 2003 sta provando a ritagliarsi un ruolo davvero importante sotto la gestione Spalletti e le prestazioni non sono mai mancate come quella contro il Sassuolo, condita da una rete.

Gli estimatori in giro per l'Italia non mancano ed il suo futuro alla Juventus è ancora tutto da scrivere. Oltre a Napoli, Lazio e Fiorentina, anche la Cremonese avrebbe sondato il terreno. La formazione guidata da Nicola vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito per permettere al giovane centrocampista di giocare con una continuità superiore.

Molto dipenderà dalla volontà del ragazzo che vorrebbe giocarsi le sue carte in bianconero ma soprattutto da mister Luciano Spalletti che potrebbe decidere di valorizzarne le qualità in questa seconda parte di stagione.

Miretti ha infatti le caratteristiche perfette per il gioco espresso dal tecnico di Certaldo e la sua duttilità tattica potrebbe far comodo alla Juventus. La prestazione col Sassuolo e le prossime sfide contro Cremonese e Cagliari potrebbero risultare decisive per il suo futuro in bianconero.