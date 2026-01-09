Poche operazioni mirate, senza grandi esborsi, provando a mantenere intatti gli equilibri. Il Crotone del nuovo anno prosegue l'opera di ridimensionamento dei costi provando a rimanere competitivo. Diversi calciatori partiranno, ma altri arriveranno ad aiutare il resto del gruppo nel girone di ritorno. A parlare del calciomercato di gennaio del Crotone è stato nella mattinata del 9 gennaio il tecnico Emilio Longo, in occasione della conferenza stampa che precede la sfida contro il Team Altamura. Il tecnico, che non ha fatto nomi, ha però svelato quanti elementi sono nelle esigenze della squadra e quali saranno i ruoli da coprire.

Il Crotone riparte da Longo e guarda al futuro

Nei giorni scorsi il Crotone ha ceduto Filippo Berra alla Salernitana. Nella giornata dell'8 gennaio anche Federico Ricci ha salutato la squadra trasferendosi al Sorrento e, nelle ultime ore, la terza cessione è arrivata con l'addio di Jacopo Murano che ha rescisso il contratto in attesa di trovare un accordo con una nuova squadra che potrebbe essere il Potenza. Il tecnico Emilio Longo ha voluto fare il punto in ottica calciomercato. "Ci saranno ancora delle uscite, ma saranno compensate da calciatori. Ci sono delle trattative in corso - ha sottolineato il tecnico -, in tutti i reparti verranno effettuate operazioni. Arriveranno sicuramente un terzino destro, un difensore centrale, un'esterno offensivo e un'attaccante.

A centrocampo, i quattro centrali, faranno parte della rosa fino a fine stagione".

Un calciomercato condotto con anticipo

Il Crotone non perde tempo e come dichiarato dallo stesso tecnico nell'arco di una settimana i quattro calciatori indicati saranno a Crotone. Uno di questi è Antonio Energe, esterno d'attacco arrivato a titolo definitivo dal Picerno e ufficializzato a seguito della conferenza stampa. In difesa potrebbe arrivare Claudio Manzi, difensore in uscita dall'Avellino che è stato seguito anche dal Cosenza. In attacco rimane il nome Youssouph Cheikh Sylla ma la società potrebbe optare per un altro tipo di calciatore, con maggiore esperienza nella categoria.

Crotone, arriva il Team Altamura

All'Ezio Scida per il turno della 21esima giornata di Serie C ci sarà la sfida tra i rossoblù e il Team Altamura del tecnico Davis Mangia. La gara è in programma sabato 10 gennaio alle ore 17:30. Il match metterà in palio tre punti importanti, con le due squadre che arriveranno all'incontro da una sconfitta nel turno precedente. Il Crotone dovrà fare a meno del centrocampista Mattia Sandri, espulso contro il Benevento e fermato per una giornata dal Giudice Sportivo. In diffida, nella rosa calabrese, rimane solamente Zunno.