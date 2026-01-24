L’Olimpico si prepara alle grandi occasioni per uno dei classici del calcio italiano: domenica 25 gennaio, alle ore 20:45, la Roma di Gian Piero Gasperini ospita il Milan di Massimiliano Allegri nella 22ª giornata della Serie A 2025/26. La sfida vede in palio punti pesanti per classifica e morale, in una cornice che promette spettacolo e tensione agonistica: entrambe le compagini puntano a rilanciarsi nella corsa europea e si affidano alle proprie stelle per scardinare i delicati equilibri del match.

Le probabili formazioni di Roma-Milan: Gasperini e Allegri giocano la carta dei big

Con qualche assenza pesante da entrambe le parti, Gasperini sceglie il modulo 3-4-2-1 con Svilar tra i pali, linea difensiva formata da Mancini, Ndicka e Ghilardi (avanti su Rensch nel ballottaggio). Sugli esterni Celik e Wesley, in mezzo la sostanza di Cristante e Koné. Sulla trequarti, ballottaggio tra Pellegrini e Soulé (leggero vantaggio per il primo) al fianco di Dybala, mentre la punta centrale sarà Malen, alla seconda da titolare in giallorosso. In panchina torna El Aynaoui dopo la Coppa d’Africa, ma partirà fuori dai radar iniziali. Out Hermoso, ancora ai box per infortunio.

Il Milan risponde con il 3-5-2, dove Maignan difende i pali rossoneri mentre il trio difensivo vede Tomori favorito su De Winter, con Gabbia e Pavlovic ai lati.

Sulle fasce Bartesaghi e Athekame, in mezzo la qualità di Modric, la fisicità di Fofana (favorito su Ricci e Loftus-Cheek) e la regia dinamica di Rabiot. Davanti, la velocità e il dribbling di Pulisic affiancano Rafael Leao, uno dei trascinatori stagionali. Allegri deve fare i conti con il dubbio Saelemaekers, ad oggi più verso il forfait.

Quote in bilico: equilibrio tra giallorossi e rossoneri secondo i bookmaker

Le lavagne dei bookmaker fotografano un equilibrio da grande classico: William Hill quota la vittoria della Roma a 2.62, il pareggio a 2.88 e la vittoria del Milan a 2.80.

Anche Bet365 si mantiene sugli stessi binari, proponendo la quota sulla vittoria interna a 2.62, il segno X a 3.10 e il successo rossonero a 2.88. La sfida, dunque, si presenta quanto mai aperta, con i giallorossi leggermente avanti nei pronostici solo per il fattore campo e il Milan subito dietro, quasi a quota pari.

Le statistiche dei protagonisti: creatività e gol tra Roma e Milan

Tra i giallorossi, è Paulo Dybala il riflettore principale: il fantasista argentino vanta in questa stagione 16 presenze (11 da titolare) con 987 minuti in campo, 2 gol e 2 assist.

La Joya resta uno dei fari della manovra offensiva romanista, capace di confezionare 36 passaggi chiave e di risultare tra i più cercati tra le linee. Nonostante qualche battuta d’arresto fisica, i suoi 47 duelli vinti e 10 dribbling riusciti su 34 tentati certificano la sua pericolosità.

Accanto a lui, Lorenzo Pellegrini cerca di ritrovare la via della costanza: il capitano romanista ha collezionato 13 apparizioni con 766 minuti e 2 reti all’attivo, oltre a un rigore trasformato. Da mezzala o trequartista, ha prodotto 386 passaggi totali e 11 chiavi, mostrando comunque margini di crescita sia dal punto di vista realizzativo che in fase di costruzione, mentre la concorrenza di Soulé lo stimola a dare qualcosa in più già nella notte dell’Olimpico.

Donyell Malen, all’esordio stagionale con la maglia della Lupa nell’ultimo turno, ha subito timbrato il cartellino: 1 gol, 1 tiro chiave e una valutazione di 7.2 che lo proiettano tra le possibili sorprese per questa seconda avventura dal 1’.

Sul versante rossonero, Adrien Rabiot si conferma perno imprescindibile in mediana: 14 apparizioni per 1200 minuti, 3 reti e 3 assist, con 638 passaggi completati e 84 duelli vinti su 154. Non fa mancare il suo apporto neppure in zona gol, come testimoniato dalle 14 conclusioni totali e dalla capacità di saper incidere quando conta. Il francese, spesso determinante nei big match, avrà ancora una volta le chiavi del gioco milanista.

L’attacco del Diavolo ruota su due perni: Rafael Leao e Christian Pulisic.

Il portoghese, nonostante qualche acciacco a inizio stagione, ha messo insieme 15 gare, 7 gol e 2 assist con un ottimo bottino di 16 tiri nello specchio su 22 totali, prendendosi la scena anche dal dischetto con 2 realizzazioni. Pulisic, dal canto suo, è tra i giocatori più continui del Milan: 8 gol in 15 presenze e 2 assist, con 23 passaggi chiave e 12 dribbling riusciti su 35 tentativi. Una coppia che promette scintille.

Bartesaghi e Atkekame completano il pacchetto, rispettivamente con ruoli di equilibrio e copertura. Fofana, a rischio squalifica ma favorito nei ballottaggi, si propone come mediano di rottura per blindare la mediana davanti al trio difensivo rossonero.