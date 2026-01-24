Secondo quanto riportato su X dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus avrebbe aggiunto alla lista degli osservati speciali il nome di Can Uzun, trequartista turco classe 2005 in forza all’Eintracht Francoforte. Un nome che sta scalando rapidamente le gerarchie del calcio europeo e che, a soli vent’anni, è già considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale. Un’operazione che oggi appare solo una suggestione, ma che racconta molto delle ambizioni e delle strategie del club bianconero.

Uzun, talento precoce che incanta la Germania

Can Uzun è un trequartista moderno, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo e di abbinare qualità tecniche a una notevole intelligenza tattica. Nell’attuale stagione con la maglia dell’Eintracht Francoforte, il giovane turco ha già messo insieme numeri di assoluto rispetto: 8 gol e 4 assist in 20 presenze complessive tra Bundesliga e Champions League. Un rendimento che ha attirato l’attenzione di diversi top club europei e che lo ha proiettato sotto i riflettori come potenziale stella del futuro.

La sua capacità di rifinire l’azione, unita a una notevole personalità nonostante la giovane età, lo rende un profilo estremamente appetibile. In patria viene già indicato come uno dei pilastri della futura nazionale turca, insieme a Kenan Yildiz, altro talento che la Juventus conosce molto bene.

Un’eventuale coppia tutta fantasia e tecnica che, a Torino, viene osservata con grande interesse.

Costi elevati e Champions decisiva: i nodi dell’operazione

Le prestazioni di Uzun, però, hanno inevitabilmente fatto lievitare la sua valutazione. Per strappare il fantasista all’Eintracht Francoforte, secondo le stime, potrebbero servire almeno 60 milioni di euro, una cifra importante e destinata a crescere qualora il ragazzo dovesse confermare il suo rendimento anche nella seconda parte di stagione. Un investimento di questo tipo non può prescindere da una solida base economica e da una chiara pianificazione finanziaria.

Ecco perché, in casa Juventus, la qualificazione alla prossima Champions League rappresenta un passaggio fondamentale.

I proventi garantiti dall’UEFA permetterebbero al club bianconero di avere maggiore margine di manovra sul mercato e di valutare operazioni ambiziose come quella legata a Can Uzun. Al momento si tratta di un’idea, di una suggestione affascinante, ma che racconta chiaramente la volontà della Juventus di tornare protagonista puntando su talento, visione e futuro.