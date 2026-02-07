Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e del futuro dei bianconeri: "L'acquisto di una punta diventerà la priorità della prossima stagione. Perché il centrocampo funziona, perché sugli esterni come vice Yildiz è stato preso Boga e dall'altra c'é Holm, che farà quasi sicuramente riposare Kalulu. Non dico che negli altri reparti la squadra è completa, però penso che la società andrà forte sul mercato dei cosiddetti svincolati. In questo contesto si inserisce la candidatura di Celik ad esempio: il turco nella Roma guadagna 2 milioni di euro e non sta rinnovando con i giallorossi perché la Juve si è fatta sotto.

C'é sempre quell'idea Mingueza e quel Bernardo Silva che si svincolerà dal Manchester City in estate. Insomma di nomi per fare una formazione importante ce ne sono tanti, ma chiunque venga dovrà essere dato in mano a Spalletti. Perché non voglio neanche pensare che il toscano non sarà l'allenatore del prossimo anno".

Balzarini: 'Tonali? Costi proibitivi per il campionato italiano'

Ancora Balzarini: "So che il sogno di tutti sarebbe Sandro Tonali ma per il centrocampista italiano del Newcastle circolano delle cifre davvero fuori dalla portata per il campionato nostrano. Per carità, dall'Inghilterra arrivano notizie che vorrebbero il ragazzo voglioso di tornare in Italia a giocare, ma che da questo si arrivi al suo effettivo rientro nel bel Paese, beh ce ne passa".

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento parlando di Vlahovic: "Non c'é da segnalare nessun incontro fra le parti ma si erano detti che si sarebbero parlati a fine stagione. Le probabilità che si continui insieme sono poche, è inutile dire il contrario, in più qualche club della Premier League avrebbe chiesto informazioni per il serbo. Fosse per me comunque ci proverei a trattenerlo, ma io racconto la Juventus e non incido nelle decisioni del club".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini

Le parole di Balzarini hanno acceso il dibattito sul web: "Credo che ci stiamo muovendo nella direzione giusta e non vorrei valutare la dirigenza dal mercato della scorsa estate in quanto appena arrivati in una situazione complessa" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Sicuramente si può dire che la Juventus sta cominciando a muoversi nella giusta direzione".