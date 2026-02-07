È stato un pomeriggio dal forte valore simbolico quello andato in scena oggi in casa Juventus. Alla Continassa, in un evento organizzato e presentato in pompa magna dal club bianconero, è arrivata l’ufficialità del rinnovo di contratto di Kenan Yildiz fino al 2030. Un momento chiave per il presente e il futuro della società, suggellato dalla presenza dell’amministratore delegato Damien Comolli, che ha voluto testimoniare in prima persona l’importanza strategica dell’operazione.

Comolli in prima linea: “Yildiz è una stella, questo è solo l’inizio”

Damien Comolli ha presenziato personalmente alla firma del prolungamento contrattuale del talento turco, sottolineando con la sua presenza il peso specifico dell’accordo. Il dirigente francese, nel corso dell’evento, ha rilasciato dichiarazioni destinate a rafforzare ulteriormente il legame tra Yildiz e il mondo bianconero: “Siamo molto contenti di poter annunciare ufficialmente il rinnovo di Kenan fino al 2030. Soddisfazione condivisa con la proprietà, i dirigenti e i tifosi perché Yildiz è un talento e una stella del calcio. Giovane uomo cresciuto con valori forti. Grazie di essere rimasto con noi”. Parole che raccontano non solo l’apprezzamento tecnico per il classe 2005, ma anche la stima umana nei confronti di un ragazzo che, nonostante la giovane età, ha già dimostrato personalità, maturità e un forte senso di appartenenza per i colori bianconeri.

Il progetto Juventus prende forma: Yildiz al centro del futuro

Nel suo intervento, Comolli ha poi allargato lo sguardo al futuro della Juventus, chiarendo come il rinnovo di Yildiz rappresenti soltanto il primo tassello di un progetto più ampio e ambizioso. “Vogliamo riportare la Juve ai successi che merita, il rinnovo di Kenan è il primo passo di un percorso, ma non sarà l’unico”, ha spiegato l’ad bianconero, lasciando intendere che la società è già al lavoro per rafforzare e dare continuità a una visione di lungo periodo. Yildiz, già investito del peso simbolico della maglia numero 10, diventa così il volto della Juventus che verrà: una squadra giovane, internazionale, ma profondamente legata ai propri valori storici.

La firma fino al 2030 non è soltanto un atto contrattuale, ma una dichiarazione d’intenti. La Juventus riparte dai suoi talenti migliori, con l’obiettivo dichiarato di tornare a competere per i traguardi più importanti.