Il Bayer Leverkusen torna protagonista tra le mura amiche della BayArena, ospitando il Mainz per la ventiquattresima giornata della Bundesliga 2025/26. Il match si disputerà venerdì 28 febbraio alle ore 15:30, orario insolito ma perfetto per accendere il weekend tedesco. Chi: le aspirine di Leverkusen e i Nullfünfer di Mainz. Dove: nella casa rossa della Renania, teatro di tante battaglie dal sapore europeo. Perché: il Leverkusen vuole consolidare la propria posizione in zona Europa, mentre il Mainz cerca punti pesanti per risalire la corrente delle squadre impegnate nella lotta per non retrocedere.

Le motivazioni non mancheranno, così come la voglia di lanciare o confermare i nuovi protagonisti.

Le probabili formazioni: occhi su Maza e Schick per le Aspirine

Per affrontare i rivali biancorossi di Bo Svensson, il tecnico del Bayer Leverkusen dovrebbe affidarsi ancora una volta al 3-4-2-1. Tra i pali spazio a Janis Blaswich, protetto da un terzetto difensivo composto da Quansah, Andrich e Tapsoba. Sulle fasce agiranno Arthur e Grimaldo, con Equi Fernandez e Aleix Garcia in mediana. Dietro all’ariete Patrik Schick, il talento di Ibrahim Maza e la rapidità di Ernest Poku saranno i riferimenti più avanzati per la manovra delle aspirine.

Il Mainz risponderà con un 3-5-2 solido: davanti a Batz troveranno posto Kohr, Posch e Potulski; sugli esterni da Costa e Widmer, mentre in mezzo Kaishu Sano sarà affiancato da Lee e Amiri.

In attacco il duo Katompa Mvumpa e Phillip Tietz andrà a caccia di spazi e sorprese nella retroguardia di casa.

Quote: Leverkusen nettamente avanti per i bookmaker

Per quanto riguarda i pronostici, i bookmaker non hanno dubbi nell’assegnare i favori del pronostico alla formazione di casa. William Hill quota la vittoria del Bayer Leverkusen a 1.65, il pareggio a 3.90, mentre il successo esterno del Mainz è offerto a 4.50.

Quote molto simili anche da Bet365: il segno 1 è a 1.70, il pari a 4.00 e il colpo degli ospiti ancora a 4.50. Per le aspirine, l’occasione sembra ghiotta per mettere fieno in cascina, ma la Bundesliga ci ha abituato a sorprese e partite mai scritte fino all’ultimo minuto.

Statistiche giocatori: i giovani del Leverkusen e l’ordine di Sano

I fari saranno puntati su Ibrahim Maza, vero volto nuovo dell’attacco delle aspirine.

Vent’anni da compiere ma già lanciato titolare dal tecnico, Maza si è guadagnato 16 presenze (10 da titolare), segnando 2 gol e confezionando 2 assist in 943 minuti. La sua rapidità e capacità di saltare l’uomo – 22 dribbling riusciti su 42 tentati – lo rendono una minaccia costante. Il dato sui duelli vinti, 70 su 123, certifica la crescita caratteriale oltre che tecnica. Ben nota anche la sua disponibilità a dare una mano in fase di non possesso (21 tackle e 14 intercetti).

Al suo fianco, Ernest Poku recita una parte importante nello scacchiere offensivo: 5 reti e 4 assist in 20 apparizioni, per una pericolosità testimoniata dagli 8 tiri nello specchio e 22 passaggi chiave. Pur privilegiando la tecnica sull'aggressività nei duelli (44 vinti su 120), si fa apprezzare per i 16 dribbling riusciti su 43 tentativi.

Perno avanzato, la fisicità di Patrik Schick: il centravanti ceco ha ripreso ritmo realizzativo con 7 gol e 2 assist in 18 presenze (15 da titolare), capitalizzando soprattutto sulle palle inattive e nei duelli aerei (60 vinti su 111 complessivi). Due gol sono arrivati dagli 11 metri, dato non trascurabile sottolineando la sua freddezza dal dischetto.

In casa Mainz riflettori su Kaishu Sano, leader silenzioso della mediana con ben 23 presenze da titolare e un’ottima media voto (7.07). La sua cifra tecnica si riflette nei 50 intercetti e nei 861 passaggi totali, di cui 15 chiave: orchestra e filtro per la squadra di Bo Svensson. Sano riesce a imporsi nei duelli (138 vinti su 213) e nel recupero palla ma sa anche inserirsi (1 gol e 1 assist).

Silas Katompa Mvumpa e Phillip Tietz completano il tandem offensivo: il primo, in 6 presenze, ha già lasciato il segno con 1 gol e una precisione rilevante (7 tiri nello specchio su 8 tentativi); il secondo, arrivato dal mercato, ha collezionato finora 8 presenze da titolare con 1 gol e 1 assist, combattendo 142 duelli e vincendone 60 nel suo contributo di lotta e sostanza.