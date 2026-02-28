Venerdì 28 febbraio alle 18:30, al Signal Iduna Park di Dortmund, andrà in scena il Klassiker, il big match che da decenni infiamma la Bundesliga: Borussia Dortmund contro Bayern Monaco. I gialloneri ospitano i bavaresi per la 24esima giornata in una sfida che promette scintille, tra ambizioni di vetta e rivalità storica. Chi saprà prendersi la copertina in questa lotta titanica tra la potenza della Ruhr e il dominio bavarese?

Le probabili formazioni del Klassiker

Borussia Dortmund, guidata dalle geometrie di Marcel Sabitzer, punta su un 3-5-2 flessibile che dà spazio, davanti, al tandem Serhou Guirassy-Maximilian Beier.

In mezzo spazio a Jobe Bellingham e Felix Nmecha a dar manforte a Sabitzer. Difesa composta da Luca Reggiani, Waldemar Anton e Ramy Bensebaini davanti ai guantoni sicuri di Gregor Kobel, mentre sulle corsie ci saranno Yan Couto e Daniel Svensson.

Il Bayern Monaco risponde con la solita artiglieria pesante, schierando un 4-2-3-1 offensivo che vede Harry Kane come terminale, spalleggiato da un trio di fantasia composto da Michael Olise, Jamal Musiala e Luis Diaz. Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic garantiranno muscoli e idee in mezzo al campo, mentre la difesa sarà affidata a Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Min-Jae Kim e Hiroki Ito davanti al giovane Jonas Urbig.

Quote del Klassiker: Bayern Monaco avanti secondo i bookmaker

I bookmaker sono chiari nel pronostico: il Bayern Monaco parte nettamente favorito. William Hill quota il successo esterno dei bavaresi a 1.62, il pareggio a 4.40, mentre la vittoria casalinga del Borussia Dortmund è proposta a 4.33. Nello stesso solco si posiziona Bet365: trionfo Bayern a 1.60, segno X a 4.75, col colpo giallonero a 4.50.

Un gap che conferma come il valore della rosa di Tuchel (o chi siederà in panchina al momento del match) venga ampiamente riconosciuto anche in trasferta, soprattutto considerando la vena realizzativa di un Kane in formato Bundesliga.

Focus sui protagonisti: Sabitzer e Guirassy per il Dortmund, Musiala e Kane per il Bayern

Marcel Sabitzer, perno della mediana giallonera, si avvicina al Klassiker con 16 presenze stagionali, di cui 11 da titolare e oltre mille minuti sulle gambe.

L’austriaco ha lasciato il segno con 1 gol e 1 assist, impreziositi da 430 passaggi totali e 8 passaggi chiave: il suo dinamismo resta fondamentale per l’equilibrio di Terzic. I suoi numeri in recupero palla, 12 tackle e 13 intercetti, raccontano di una mezzala capace di incidere anche in fase di rottura.

Davanti, occhi puntati su Serhou Guirassy: 22 presenze, 20 delle quali da titolare, e già 11 centri a referto per la punta guineana, sempre pericolosa negli ultimi sedici metri. Guirassy si è già procurato due rigori (realizzandone uno), e con 48 tiri totali di cui 26 nello specchio è una minaccia costante. Un big man che ama sporcarsi le mani: 31 falli commessi e 113 duelli vinti a dimostrazione della sua fisicità offensiva.

Sul fronte Bayern, Jamal Musiala è il talento più atteso tra le linee. Pur con sole 6 presenze finora, il classe 2003 ha già sfornato 2 assist e creato 6 passaggi chiave, mostrando il solito talento nel dribbling: 15 tentativi stagionali, 6 riusciti, per una presenza in campo da esteta della trequarti.

Ma tutti i riflettori saranno puntati su Harry Kane, ariete inglese che sta marchiando a fuoco la Bundesliga: 23 presenze e la cifra impressionante di 28 gol all’attivo, con un rating medio di 7.97. Implacabile dal dischetto (9 rigori segnati su 9 calciati), Kane si distingue anche nella costruzione: 5 assist, 584 passaggi giocati e 31 chiave messi a referto. Le sue 72 conclusioni, di cui 56 nello specchio, danno la misura di un vero bomber di razza, che abbina presenza fisica (101 duelli vinti su 188) a una sorprendente generosità. Kane è inoltre riuscito a guadagnare due rigori e commettere solo 20 falli, numeri da leader carismatico e finalizzatore moderno.