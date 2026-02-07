Al Borussia-Park tutto è pronto per la sfida tra Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen, in programma venerdì 7 febbraio alle 18:30 per la ventunesima giornata della Bundesliga 2025/26. L’atmosfera si preannuncia incandescente: i padroni di casa cercano un colpo di reni per rilanciarsi contro la corazzata delle Aspirine, attualmente tra le favorite per il titolo. Il pubblico di Mönchengladbach si aspetta una risposta d’orgoglio dal proprio undici, mentre il Leverkusen vuole consolidare la propria posizione nelle zone nobili della classifica.

Le probabili formazioni: Gladbach si affida a Tabakovic, Leverkusen con Tillman in regia

Indicazioni chiare dai tecnici per le scelte di formazione: il Borussia Mönchengladbach di Gerardo Seoane opta per un 3-5-2 che mette Franck Honorat e Haris Tabakovic al centro del peso offensivo, con il giovane Rocco Reitz a presidiare la mediana e Lukas Ullrich e Joseph Scally chiamati a coprire le corsie esterne. In difesa, spazio alla linea a tre con Chiarodia, Sander ed Elvedi a protezione di Moritz Nicolas tra i pali.

Per il Bayer Leverkusen, Xabi Alonso non rinuncia al suo collaudato 3-4-2-1, con le chiavi del gioco affidate a Malik Tillman sulla trequarti e Martin Terrier a supportare il giovane talento Christian Kofane nel tridente.

L’estro sulle fasce sarà garantito da Grimaldo e Arthur; la diga davanti alla difesa sarà formata da Equi Fernandez e Aleix Garcia. In porta Janis Blaswich, con Quansah, Andrich e Tapsoba a comporre la linea difensiva.

Quote: Leverkusen avanti nei pronostici secondo William Hill

Non ci sono dubbi per i bookmaker: il Bayer Leverkusen parte con i favori del pronostico.

William Hill quota il successo delle Aspirine a 2.00, mentre la vittoria interna dei Puledri biancoverdi si attesta a 3.30. Il pareggio è quotato a 3.50. Le quote mettono dunque pressione sulle spalle degli uomini di Alonso, chiamati a confermare il ruolo di pretendenti al Meisterschale anche fuori casa.

Occhi sui protagonisti: Tabakovic la speranza biancoverde, Tillman e Kofane per l’Assalto Aspirina

Difficile non partire dal bomber di casa, Haris Tabakovic.

Il centravanti svizzero sta vivendo una stagione da protagonista con 10 reti in 19 presenze fin qui: la sua statura imponente e la capacità di trovare la via della rete, come dimostrano i 32 tiri effettuati (di cui 17 nello specchio), ne fanno la mina vagante dell’attacco di Seoane. Tabakovic è anche un riferimento per il gioco spalle alla porta e abile a battagliare nel gioco aereo, ma deve prestare attenzione ai rigori: ha fallito entrambe le occasioni dagli undici metri nel torneo in corso.

Un altro elemento chiave della manovra dei Puledri è Franck Honorat. Pur ancora a secco di gol in Bundes, il francese si sta rivelando preziosissimo in chiave assist (cinque in 14 presenze) e per la sua predisposizione al passaggio filtrante: con 23 passaggi chiave, è spesso la fonte d’ispirazione per le incursioni biancoverdi.

Sul fronte Bayer Leverkusen, il faro del centrocampo è Malik Tillman. Il suo contributo di 4 gol in 15 apparizioni lo conferma come uno dei trequartisti più incisivi di questo avvio di stagione. Tillman abbina capacità realizzative a una qualità nella gestione della palla: 18 passaggi chiave, 25 contrasti riusciti e 8 dribbling completati, che lo rendono imprevedibile tra le linee e abile anche in fase di recupero. Da non sottovalutare inoltre la sua attitudine a entrare in area palla al piede e a guadagnarsi rigori (ne ha conquistato già uno quest’anno).

Occhio anche al giovane Christian Kofane: il classe 2006 camerunese sta vivendo una stagione di crescita esponenziale, riuscendo a trovare la rete 3 volte in 16 partite (solo 6 da titolare) e mettendo in mostra buone doti sia realizzative che di sacrificio per la squadra.

Completa il tridente offensivo delle Aspirine Martin Terrier, che ha capitalizzato i pochi minuti a disposizione con 3 gol in 10 apparizioni, garantendo profondità e pericolosità alla manovra dei rossoneri di Leverkusen.