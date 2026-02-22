Il sipario sulla ventiseiesima giornata di Serie A si alza lunedì 23 febbraio alle 20:45, quando il Bologna ospiterà l’Udinese al Renato Dall’Ara. Gli emiliani, lanciatissimi in questa stagione di vertice europea, accolgono i friulani in una serata che promette spunti ad alta intensità e duelli tecnici interessanti. I motivi di interesse non mancano: i rossoblù vogliono consolidare la propria corsa verso l’Europa, mentre i bianconeri di Runjaic cercano punti pesanti per restare a distanza di sicurezza dalla bagarre salvezza.

Le probabili formazioni di Bologna-Udinese

Bologna (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Sohm, Freuler, Moro; Orsolini, Castro, Rowe.

Allenatore: Italiano. Da segnalare il recupero di Pobega dopo la squalifica, mentre Lykogiannis resta indisponibile fino alla 28ª giornata. In panchina anche Bernardeschi e Odgaard, a conferma di una rosa profonda e in salute. Ballottaggi ancora aperti tra Rowe e Dominguez in avanti, e tra Miranda e De Silvestri in difesa.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Kabasele; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo.

Allenatore: Runjaic. In attacco è ancora Zaniolo ad affiancare Ekkelenkamp dietro la punta. Spicca l’assenza di Solet (problema adduttore), con Bayo fuori per scelta tecnica e Zacagni out fino a fine stagione.

Ballottaggio aperto in mediana tra Miller e Buksa. Ancora indisponibili Davis (rientro alla 28ª), Kamara e Solet da valutare.

Quote: Bologna avanti nelle previsioni dei bookmaker

Per questa sfida i bookmaker non hanno dubbi: i rossoblù partono con i favori del pronostico. Bwin quota la vittoria interna a 1.85, il pareggio a 3.50, l’affermazione ospite dell’Udinese a 4.33. William Hill è sulla stessa lunghezza d’onda, proponendo il successo felsineo a 1.91, la X a 3.30 e il colpaccio friulano a 4.00.

Analoga la valutazione di Bet365, che assegna 1.85 ai padroni di casa, 3.50 al pari e un interessante 4.50 per chi crede nell’Udinese corsara a Bologna. Un quadro che ribadisce la forte fiducia dagli operatori per la formazione di Italiano.

Le statistiche dei protagonisti: Orsolini guida i rossoblù, Zaniolo la speranza friulana

Occhi puntati su Riccardo Orsolini, il mancino di Rotella che rimane la fonte di imprevedibilità per l’attacco del Bologna.

Per lui, 23 presenze con 18 da titolare, 7 reti e un assist finora in campionato. Dato interessante: Orsolini ha provato la conclusione 41 volte (21 nello specchio), segno di una pericolosità costante nell’area avversaria. Ha inoltre trasformato 3 rigori su 4, aggiungendo freddezza dal dischetto alle sue doti tecniche. La sua capacità di saltare l’uomo — 49 dribbling tentati, 24 riusciti — lo rende un fattore nei duelli individuali.

Al suo fianco potrebbe esserci Jonathan Rowe, emergente esterno inglese: pur a secco di gol nelle sue 16 apparizioni (10 da titolare), ha destato impressione per dinamismo (52 dribbling tentati, 28 completati) e capacità di guadagnare falli (29 subiti). Pur non avendo ancora lasciato il segno sottoporta, la sua presenza aiuta a spalancare spazi per i compagni, oltre a mostrare buona voglia di sacrificio in fase di recupero con 14 tackle all’attivo.

Nei friulani, Arthur Atta si sta prendendo la scena a centrocampo: 2 gol e 3 assist in 20 presenze, con 1607 minuti sul rettangolo verde. Spiccano le sue 82 iniziative in dribbling (45 andate a buon fine), mentre in costruzione ha già prodotto 26 passaggi chiave per i compagni. In fase fisica non si tira certo indietro: 216 duelli ingaggiati, 101 portati a casa.

L’esperienza e la classe di Nicolò Zaniolo saranno invece le carte dell’Udinese per scardinare la difesa rossoblù: finora 5 gol e 2 assist in 21 partite, 14 tiri su 29 indirizzati nello specchio e una sorprendente capacità di creare pericoli sia in posizione centrale che sugli esterni. Impressiona anche il numero di falli subiti (34), a testimonianza di quanto Zaniolo venga spesso marcato stretto dalle difese avversarie.