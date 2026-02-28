Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia del match che la sua squadra disputerà domani sera all'Olimpico contro la Juventus. Proprio sui bianconeri c'é stato uno dei passaggi più interessanti dell'intera conferenza stampa, nel quale il Gasp ha volontariamente o meno, lanciato una frecciatina alla compagine piemontese: "La Juventus per me è stata una palestra incredibile, ho trascorso dieci anni da ragazzino, poi altrettanti come allenatore del settore giovanile e cinque da tecnico della primavera. Era una società dove il calcio si faceva bene e mi ha dato l'opportunità di andare in giro per l'Europa".

Gasperini, il confronto con la Spalletti e la previsione del big match dell'Olimpico

Gasperini ha poi tracciato un parallelismo tra il proprio approccio e quello di Luciano Spalletti, sottolineando come entrambi, pur operando in contesti differenti e con caratteristiche tecniche diverse, condividano la medesima visione di fondo: perseguire il risultato attraverso l’espressione del gioco. Gasperini ha evidenziato come questa filosofia abbia da sempre rappresentato un elemento identitario del suo lavoro e come costituisca un aspetto centrale anche per il collega.

In tale prospettiva, il tecnico giallorosso prevede che la gara con la Juventus sarà un confronto tra due squadre intenzionate a ottenere il massimo attraverso una proposta calcistica di qualità, riducendo al minimo le componenti speculative.

A suo avviso, entrambe le formazioni scenderanno in campo con l’obiettivo esclusivo della vittoria, dando vita a una partita giocata apertamente e con grande intensità.

La vittoria che manca con le grandi

Riferendosi al percorso recente della Roma, Gasperini ha ricordato come la squadra giallorossa abbia ottenuto risultati di parità contro avversari di altissimo livello. Il tecnico ha invitato tuttavia a contestualizzare questi esiti, sottolineando come, in altre sfide contro squadre di classifica simile, la Roma non abbia collezionato esclusivamente risultati negativi, elemento che spiega l’attuale posizione in graduatoria.

Gasperini ha riconosciuto infine che possa mancare, nel bilancio complessivo, una vittoria contro una diretta concorrente particolarmente vicina in classifica, ma ribadisce come questo aspetto non debba condizionare l’approccio alla prossima partita.