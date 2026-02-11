La Juventus prepara una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il primo reparto che potrebbe subire delle modifiche importanti è quello dei portieri con Michele Di Gregorio che potrebbe lasciare Torino visto l'interesse di diversi club di Premier League. I bianconeri valutano le prime alternative e tra queste spunta quella che porta Guglielmo Vicario, estremo difensore in forza al Tottenham.

Si valuta Vicario per giugno, anche l'Inter sul numero uno del Tottenham

Sfumato Maignan, la Juventus sta valutando diversi profili in caso di addio da parte di Di Gregorio al termine della stagione.

Stando ad alcuni rumors, uno dei nomi sul tavolo della dirigenza sarebbe quello di Guglielmo Vicario che sta offrendo ottime prestazioni in Inghilterra con la maglia del Tottenham. Il portiere italiano classe 96 vorrebbe però ritornare in Italia e lottare per lo Scudetto e per la Champions League, con la Juventus che è alla finestra e che potrebbe provare ad imbastire una trattativa con il club inglese per giugno. Una trattativa che non appare facile vista la richiesta di 35-40 milioni da parte degli Spurs che reputano Vicario un elemento fondamentale. Oltre a trovare un'eventuale quadra economica col Tottenham, la Vecchia Signora deve guardarsi dal forte interesse anche dell'Inter che è alla ricerca dell'erede di Yan Sommer che a fine stagione dovrebbe lasciare i nerazzurri.

L'Inter monitora anche altri profili come Marco Carnesecchi che piace alla stessa Juventus. La valutazione del portiere dell'Atalanta si aggira attorno ai 40 milioni di euro.

Juve, si lavora al rinnovo di McKennie

Non solo acquisti. La Juventus lavora anche sul fronte rinnovi con l'obiettivo di trattenere quei calciatori che hanno un ruolo fondamentale nel nuovo progetto targato Spalletti. Tra questi c'è sicuramente Weston McKennie che con l'arrivo del tecnico di Certaldo è diventato un elemento imprescindibile per qualità realizzativa, duttilità e leadership. Stando alle ultime notizie, la Vecchia Signora è pronta ad una proposta di rinnovo per il texano che potrebbe avvicinarsi ai 4,5 milioni di euro, ovvero la richiesta dell'entourage del calciatore.

Al momento non c'è ancora la fumata bianca ma le parti sono in contatto per trovare una quadra prima della scadenza del contratto nel prossimo giugno.

Le prestazioni di McKennie non sono passate inosservate ed in caso di mancato accordo con la Juventus, l'Inter ed il Milan restano alla finestra. Anche alcuni club di Premier e della MLS restano interessati all'ex Schalke con il club bianconero che proverà in tutti i modi a trattenerlo.