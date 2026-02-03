Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della Juventus e dell'operato dei bianconeri nel mercato di gennaio: "Mi ha deluso l'atteggiamento di alcune big, su tutte la Juventus. Il club bianconero non ha fatto quello che avrebbe dovuto e in questo mercato di gennaio si è fatto portare a spasso. Quando Braida e Galiani partivano per prendere Ronaldinho o Ibrahimovic lo facevano con la certezza di andare a segno e non per fare una gita. Quindi giravano il mondo evidentemente forti di un accordo già trovato con la società di turno e quando tornavano lo facevano per presentare il nuovo calciatore acquisito.

Non posso pensare che la Juve abbia mandato il direttore sportivo Ottolini in Turchia a parlare con En-Nesyri senza avere già tra le mani un accordo con il marocchino. E invece tutto ciò è accaduto e fa capire il degrado della qualità dei dirigenti".

Pedullà: 'La Juve con Icardi ha raccontato la favola della volpe e dell'uva'

Pedullà ha proseguito: "L'età media dei dirigenti è scesa e con essa la qualità. Quindi le problematiche ricadono spesso e volentieri sull'allenatore di turno che guida la squadra. Non voglio più parlare di quanto è accaduto con Icardi in casa Juve, perché vorrei che Comolli, Chiellini e Ottolini facessero mente locale sulla videochiamata andata in scena qualche ora prima della gara col Parma.

Se poi la favola della volpe e dell'uva la vogliono portare avanti nonostante abbiano parlato con il calciatore sono liberi di farlo".

Ancora Pedullà: 'In ogni caso su Zirkzee non ci sono mai stati, Mateta è stato un obiettivo fino a quando, per fortuna della Juve, sono emerse delle problematiche che forse i bianconeri neanche conosceva. Le condizioni fisiche del calciatore non erano note a Comolli che comunque gli è stato dietro per diverse settimane. Posso però smentire il fatto che i bianconeri siano tornati nelle ultime ore sul francese".

I tifosi rispondono a Pedullà

Le parole di Pedullà hanno acceso il dibattito sul web: "Dopo 2 sessioni di mercato Juve, possiamo certificare l'inadeguatezza di Comolli.

Un dirigente superpagato che manca di creatività e anche di decisionismo" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Tutti quanti sappiamo che la Juventus era senza soldi, quindi si sono fatte solo chiacchiere e dei nomi senza senso".